Дождался, когда уснут, и включил газ. Мужчина едва не убил семью с тремя детьми из-за проданной квартиры

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 36-летний мужчина, пытавшийся отравить газом семью с тремя детьми из-за квартиры, получил 16 лет тюрьмы. Приговор вынес Советский районный суд города. Обвинительный вердикт ему вынесли присяжные. Они посчитали, что несостоявшийся киллер из Челябинской области не заслуживает снисхождения. Само преступление произошло еще в 2019 году, а мотивом для жестокой расправы стали деньги.

- Мужчина переехал в Краснодар из Республики Саха (Якутии) в конце декабря 2018 года, - рассказывают в прокуратуре Краснодарского края. - С этого же времени мужчина стал проживать с сожительницей, ее малолетним сыном, тогда мальчику было 7 лет. Кроме того, вместе с парой жила сестра девушки и двое ее дочерей, которым был год и 9 лет.

Собственного заработка у мужчины не было, жил за счет сожительницы. Однако, когда он узнал, что девушка недавно продала квартиру, решил заполучить ее деньги. В погоне за большими деньгами он придумал страшный план - убить всю семью. Воплотить его в жизнь решил в ночь на 21 января 2019 года. Он дождался, когда домочадцы лягут спать, а затем включил газовые конфорки открыл духовку. А после запер квартиру, ключи от которой бросил в коляску, стоящую на первом этаже подъезда.

- Сестра сожительницы почувствовала запах газа, после чего выключила конфорки и открыла окна, - добавляют в надзорном ведомстве. - Воспользовавшись запасным ключом, потерпевшие смогли выйти из квартиры. Трагедии удалось избежать.

За похищение более 1,5 миллиона рублей мужчина был осужден еще 25 августа 2019 года. А за покушение на убийство он ответил перед судом лишь сейчас. Уголовное дело слушалось в присутствии присяжных заседателей, который единогласно решили - вина подсудимого доказана в полном объеме, он не заслуживает снисхождения.

- Суд по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы, - уточняют в прокуратуре Краснодарского края. - Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима.

Правда, приговор еще не вступил в законную силу.