Попал в "горную ловушку". Сноубордист рассказал, как заблудился в горах Сочи

Происшествие закончилось благополучно, медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели на вертолете эвакуировали 48-летнего сноубордиста с южного склона хребта Аибги. Мужчина приехал на курорт из Москвы и чуть не погиб.

9 апреля около 17 часов в отряд МЧС поступил звонок от спасателей ГЛК «Роза-Хутор», которые сообщили, что в районе Глубокой балки на южном склоне Аибги находится сноубордист.

- Мужчина выехал за пределы оборудованных трасс и не смог самостоятельно подняться из зоны леса до станции канатно-кресельной дороги. Хоть сноубордист и не получил никаких травм, ночевка ему предстояла опасная – по прогнозу ожидалось ухудшение погодных условий, резкое понижение температуры и снег, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В связи с тем, что никаких иных способов быстро спасти человека не было, спасатели приняли решение задействовать авиацию. В 17:45 часов с базы МЧС вылетел вертолет КА-32 со спасателями на борту. Мужчину обнаружили достаточно далеко от территории курорта – в районе Глубокой балки – и с помощью лебедки подняли в вертолет.

Как рассказал сам спасенный, когда он понял, что на хребет подняться ему не удастся, продолжил спускаться вниз. Как и большинство туристов, мужчина принял решение двигаться параллельно руслу реки в надежде выйти к людям. Также он рассказал, что во время спуска попал на крутой скальный участок и чуть не упал с большой высоты. После этого мужчина остановился на месте и стал ждать спасателей. Происшествие закончилось благополучно, медицинская помощь не потребовалась.

- К сожалению, это не первый фрирайдер, который спускается по южному склону Аибги к реке и предполагает, что она приведет его к людям, но стоит запомнить, что берега горных рек опасны и непредсказуемы. Если когда-нибудь покинете пределы трасс на Аибге и не сможете добраться до канатной дороги, не двигайтесь вниз, а оставайтесь на месте и вызывайте спасателей, - предупредили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.