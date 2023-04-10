Жизнь по генплану в Сочи — из хаоса прошлого в комфорт будущего

Основная задача документа — развитие Сочи как курорта, а также города, удобного для жизни Фото: пресс-служба администрации Сочи

Осенью в Сочи будет принят новый генеральный план, который утвердит вектор его развития на ближайшие 20 лет — до 2044 года. Как отметили разработчики, основная задача документа — развитие Сочи как курорта, а также города, удобного для жизни. Одни из ключевых целей — решение проблем, накопившихся в городе за время хаотичной застройки 2000-х годов и создание надежного фундамента будущего. Это в какой-то мере сродни олимпийскому проекту, который дал городу совершенно иной вектор развития, развитую инфраструктуру и совершенно новые курортные кластеры на побережье и в горах. Все это сделало Сочи одним из лучших курортов страны. А, задача генплана — сделать город комфортным не только для отдыха, но и для жизни.

Игра на нервах

Однако все новое, безусловно, вызывает тревоги. Сколько было сомнений при подготовке города к Олимпиаде. Сейчас даже страшно подумать, как бы город жил без транспортной логистики и мощной энергосистемы. Так уж повелось — на хорошее короткая память, к нему привыкают быстро.

Так и с новым генеральным планом. Неизвестность всегда беспокоит. Этим и пытаются воспользоваться некие «дельцы», подбрасывая в интернет разного рода дезинформацию. «Комсомолка» проверила материалы, опубликованные в сети, и выявила явное манипулирование общественным мнением, распространение слухов под видом достоверной информации. Вообще-то, за подтасовку фактов предусмотрена ответственность, включая уголовную.

Так с какой целью идут на такой риск фальсификаторы? Разберемся подробно.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Основной бич прошлого Сочи — хаотичная застройка. Еще в 2014 году президент России Владимир Путин на Общественном совете выразил обеспокоенность этим фактом. Новый Генплан ставит точку в этом пережитке прошлого. Понятно, что находятся силы, которым это не по душе. Хотя о какой душе может идти речь? Речь может идти только о деньгах, о больших деньгах. Задача застройщика воткнуть свой объект, где втыкается — и он счастлив. А люди счастливы купить любую недвижимость в Сочи. Количество желающих растет с каждым годом. После минутного счастья покупки своих квадратных метров на берегу Черного моря — всплеск недовольства. А где поликлиника, школа, дорога, детский сад итд? А всего этого нет — потому что точечная застройка не предусматривала никакой инфраструктуры и социальных объектов.

Так вот, цель нового генплана — поставить точку этому хаосу. И сочинцы, которые, в последние годы испытывают мощный натиск миграции из других регионов, активно его поддерживают.

Общественное обсуждение

Акцент при разработке генерального плана делается на детальном обсуждении с жителями. С документом людей начали знакомить еще в декабре 2021 года.

Тогда запустили серию встреч с местными жителями, на которых рассказывали о структуре генерального плана, целях его принятия. Они проводились в том числе для получения обратной связи. Замечания, касающиеся улучшения дорожной сети, работы коммунальной и социальной сферы были учтены, сообщили в профильном департаменте.

- Специалисты департамента архитектуры и градостроительства подробно рассказывали жителям о целях, этапах и сроках разработки нового генплана Сочи, обсуждали стратегические направления развития города по каждому населенному пункту, - добавили в ведомстве.

В конце июня прошлого года появился первый оперативный штаб, который начал принимать замечания и предложения местных жителей. В феврале этого года во всех районах Сочи открыли специальные офисы, где каждый желающий мог познакомиться с предварительной версией документа и также дать обратную связь с конкретными предложениями и замечаниями.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Вся работа над документом фиксировалась в специальном разделе сайта городской администрации. В сети также есть форма для обратной связи на портале Генплан-Сочи.РФ.

- Разные стадии и этапы разработки были рассмотрены с профессиональным сообществом на 16 заседаниях градостроительного совета при главе города Сочи. Общественные слушания, где жители могли вносить свои замечания и предложения, проходили с 1 по 21 марта во всех районах курорта. Кроме того, для оперативной работы были сформированы четыре мобильных группы, которые в марте с экспозициями разъясняли и давали консультации жителям в 82 населенных пунктах Сочи, - разложили в городской администрации.

И заявления, появившиеся в интернете, что общественное обсуждение проекта документа длилось девять рабочих дней — ни что иное, как откровенная ложь.

В ведомстве конкретизировали. С генеральным планом познакомилось порядка 56 тысяч человек. От них поступило около шести тысяч вопросов и предложений. Все они учтены специальной комиссией и взяты в работу.

Ни один вопрос не останется без ответа. И играть на тревогах сочинцев, утверждая, что по новому генеральному плану их жилье якобы будет сноситься — не пройдет, как ранее рассказывал «КП» директор департамента архитекторы администрации Сочи Дмитрий Литвинец. Эти попытки будут жестко пресекаться. Они нацелены исключительно на получение выгоды. Распространяя слухи о сносе жилья, затем нечистые на руку люди предлагают купить эту недвижимость, озвучивая стоимость значительно ниже рыночной. Это ни что иное, как мошенничество, и потакать ему преступно.

- Новый документ не нацелен на установление каких-либо ограничений и тем более сносов и переселений граждан. Как раз наоборот. Документ предусматривает установление соответствия функциональных зон фактическому использованию. А любые изменения в генплане будут приниматься только после детального обсуждения с жителями. Проект документа готовится на открытой и гласной основе, и любые функциональные изменения могут быть закреплены в нем только после тщательного анализа всех предложений, пожеланий и возможных претензий горожан, - подчеркнул Дмитрий Литвинец.

Рост населения

Еще один аспект, который является темой спекуляции — численность населения Сочи. Согласно переписи населения, проводившейся в 2021 году, она составляет 564,4 тысячи человек. При этом фактическая численность достигает 720 тысяч человек. Сюда входят те люди, которые живут в Сочи, но в городе не зарегистрированы, а так же те, кто ежедневно приезжает работать.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Специалисты при разработке генплана спрогнозировали, что в городе-курорте к 2044 году будет жить около 800 тысяч человек.

- Расчет прогнозной численности населения выполнен методом передвижки возрастов с прогнозными показателями естественного и механического прироста. В расчете к 2044 году предусматривается постепенное увеличение возрастных коэффициентов рождаемости, при котором суммарный коэффициент (характеризует среднее число рождений детей у одной женщины за всю ее жизнь) к расчетному сроку достигнет 1,9 (в настоящее время 1,4), прогнозируется снижение уровня смертности в трудоспособном возрасте в 1,2 раза, - пояснили эксперты.

Конец самостроям

Что касается самостроев и нехватки социальной инфраструктуры, то разрабатываемый генеральный план, уточнили эксперты профильного ведомства, как раз и исправит ситуацию. Поэтому его называют антикризисным. К 2030 году в Сочи построят 50 социальных объектов, а к 2044 году — 330.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Кроме того, генплан выполняет очень важную задачу — резервирует землю под строительство этих социальных объектов, чтобы они впоследствии не были застроены другими объектами. И как отметила главный архитектор «НИИ перспективного градостроительства», руководитель проекта генерального плана Сочи Ирина Гришечкина, одна из главных сложностей, с которой столкнулись при разработке документа — нехватка земли. Особенно муниципальной. Генплан решает и эту стратегическую задачу. Уже в проекте зарезервировано порядка 650 гектар.

Таким образом, генеральный план — это не просто набор красивых картинок. Это цифровой документ, цифровая копия города, цель которого — комплексное развитие Сочи, как курорта и как комфортного города для жизни.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сейчас в городе введен запрет на многоэтажное жилое строительство. То есть никакой точечной застройки, необеспеченной необходимыми коммуникациями и инженерными сетями, а также социальной инфраструктурой.

И разрабатываемый документ не предполагает многоэтажное жилое строительство вообще. За исключением социального для переселение людей из аварийных домов в новые.

Новый генплан — это прорыв в развитии города. Недаром президент Союза архитекторов России Николай Шумаков назвал Год архитектуры в Сочи достойным Книги рекордом Гиннесса, поскольку именно генплан позволит сохранить историческое наследие и создаст новую комфортную городскую среду.