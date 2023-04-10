Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий лично поздравит с Пасхой пациентов больниц

Все желающие могут принести куличи в Свято-Екатерининский кафедральный собор в Краснодаре Фото: Мария ЛЕНЦ

В день Воскресения Христова митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, духовенство епархии и сестры милосердия Свято-Екатерининского кафедрального собора поздравят пациентов больниц. Это около двух тысяч человек, которые находятся в краснодарском хосписе, отделении травматологии больницы скорой медицинской помощи, детской краевой клинической больнице, и подопечные патронажной службы собора.

В день Пасхи духовенство споет пасхальные песнопения, а сестры милосердия раздадут куличи.

- Для больных, которые лишены возможности быть на пасхальном богослужении, - это большая радость и возможность прикоснуться к празднику, - сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Отмечается, что каждый может поздравить пациентов больниц. Для этого от желающих в Свято-Екатерининском кафедральном соборе примут куличи. Принести их можно до 15 апреля включительно. Кроме того, принимаются детские молитвословы, книжки, раскраски. А дети могут нарисовать пасхальные открытки с пожеланием выздоровления и бодрости духа.

БУДЬ В КУРСЕ

Сбор куличей и подарков осуществляется в штабе сестричества милосердия, в цокольном этаже собора - Краснодар, ул. Коммунаров, 52.

Координатор акции - Усачева Татьяна Алексеевна, тел. 8-918-930-95-54.