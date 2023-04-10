Купил мобильник. На что еще потратил похищенные 1,5 млн рублей мужчина, едва не отравивший газом семью с тремя детьми из-за квартиры

Мужчина хладнокровно включил газовые конфорки, после чего запер квартиры с семьей. Фото: СОЦСЕТИ

В Краснодаре целая семья едва не отравилась бытовым газом. Двое сестер и трое их детей чудом выжили, когда ночью почувствовали неприятный запах в квартире. Но техническая неисправность тут не причем. Газовые конфорки, как позже выяснилось, включил сожитель одной из девушек - 36-летний Василий И. Мужчина рассчитывал расправиться со всей семьей. Мотивы его до ужаса тривиальны - жажда денег после продажи квартиры. Несостоявшийся киллер несколько месяцев скрывался от правоохранителей, но все же был задержан и осужден. KP.RU выяснила, куда потратил похищенные деньги мужчина и, что говорил в суде в свою защиту.

Мечтали о совместном будущем

Екатерина (имя изменено - Авт.) и Василий познакомились летом 2018 года в Якутии и почти сразу же начали жить вместе. Мужчина принял ребенка возлюбленной - она воспитывала 8-летнего сына. Пара планировала совместное будущее - мечтали перебраться на юг.

- В конце 2018 года я продала квартиру в Якутии за 2,2 млн рублей. После чего мы переехали в Краснодар. Василий мне помогал с покупкой квартиры. Оставили задаток на 50 тысяч рублей хозяину, после чего решили отметить сделку, - рассказывала сожительница мужчины в суде. - После празднования легли спать. В квартире кроме меня и подсудимого, была сестра и трое детей.

Пара отмечала успешную продажу квартиры, а ночью мужчина ограбил семью и решил отравить всех газом. Фото: СОЦСЕТИ

Ночью, проснувшись от запаха газа, девушка обнаружила, что сожитель исчез, на телефонные звонки он не отвечал. При этом из сумки пропали 1,5 млн рублей.

Купил телефон и отправил алименты

О том, что похитил деньги у своей девушки, Василий никому из родных не рассказывал. При этом щедро распоряжался суммой. Правда, озвучить, куда же он потратил всю сумму, он не смог. Вспомнил лишь крупную покупку - он приобрел дорогой смартфон. А позже отправил еще и алименты своему сыну от первого брака.

- Мне передали 200 тысяч рублей. Все денежные средства израсходовала на погашение долгов и на своего сына, - поясняла бывшая жена Василия.

Еще 100 тысяч он отправил на похороны своей сестры. Правда, родня, узнав, как мужчина заполучил деньги, поспешила тут же перевести всю сумму пострадавшей Екатерине.

Свою вину в суде мужчина признал частично. Фото: СОЦСЕТИ

Сам подсудимый во время заседания от дачи показаний отказался. Пояснил, что украл лишь 1 млн рублей рублей. Но при этом, когда был озвучен гражданский иск на 1,4 млн рублей, Василией признал его в полном объеме.

В итоге в 2019 году суд признал его виновным в крупной краже, ему дали 4 года колонии общего режима. А спустя почти четыре года Василий услышал приговор по статье "Покушение на убийство". За это ему дали уже 16 лет, которые он проведет в колонии строгого режима. Правда, пока приговор в законную силу не вступил, а значит мужчина может его обжаловать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дождался, когда уснут, и включил газ. Мужчина едва не убил семью с тремя детьми из-за проданной квартиры

В Краснодаре мужчина, пытавшийся отравить газом семью с тремя детьми из-за квартиры, получил 16 лет тюрьмы (подробнее)