Попросила помочь найти могилу родственника. Женщину изнасиловали и жестоко убили на кладбище в Сочи

Уголовное дело направлено в суд Фото: Андрей АБРАМОВ

В Краснодаре перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве женщины на кладбище в Сочи. Помимо этого 27-летнего приезжий совершил ряд других преступлений по статьям: "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Кража".

По данным следствия, вечером 20 августа 2022 года обвиняемый находился на кладбище на улице Суздальской в Адлерском районе Сочи. Мужчина уже был выпивший. К нему подошла 30-летняя сочинка с просьбой помочь найти ей могилу родственницы. Она подумала, что приезжий является работником кладбища. Мужчина решил воспользоваться тем, что рядом никого не было. Но на всякий случай он повел девушку вглубь кладбища, чтобы ее крики никто не услышал.

- Там он напал на нее, нанес не менее 11 ударов по ногам, повалил на землю, после чего изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После изнасилования мужчина понял, что женщина может все рассказать правоохранителям. Поэтому он решил убить ее. Обвиняемый задушил свою жертву и заодно обчистил. Мужчина украл у нее ювелирные украшения, телефон, часы и банковскую карту. Так он заработал 41 тысячу рублей. После того, как обвиняемый скрылся с места преступления, он спокойно прогуливался по Сочи, заходил в продуктовые магазины и расплачивался картой своей жертвы.

21 августа посетители кладбища нашли разорванные вещи и сумку женщины. Они передали личные вещи жертвы полицейским. В ходе дальнейшего обследования территории кладбища было обнаружено тело погибшей.

Следователям удалось за короткие сроки установить личность обвиняемого и его местонахождение. Благодаря тщательно проведенному осмотру места убийства были найдены и изъяты предметы со следами преступления и назначен полный комплекс судебных экспертиз.

-Причастность обвиняемого была доказана выводами заключений судебно-медицинских, дактилоскопических, молекулярно-генетических и других экспертиз, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.