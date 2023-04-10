«Мама пьяная»: в Анапе 3-летний мальчик бегал по городу, пока его родители спали

В Анапе нашли беспризорного 3-летнего мальчика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3-летний мальчик из Анапы, которого ранее заметили бродившим по городу, снова оказался без присмотра. Напомним, в середине марта жители курорта остановили трехлетнего малыша, вышедшего на улицу прогуляться. На ребенке была тоненькая куртка с взрослого плеча и тонкие брюки. Несмотря на холодную погоду, мальчик гулял босиком. Тогда ребенка вернули домой, а полиция оштрафовала родителей. Прошел месяц, и вот вновь блуждающего по улицам мальчика заметили неравнодушные люди.

- На Крепостной увидела ребенка. Грязный, голодный, сказал, что хочет домой. Отвела его, он указал дорогу. А там такая картина - мать пьяная спит... - рассказала местная жительница.

Разбросанные вещи, облупившаяся краска и отодранные обои встретили соседей, когда они пришли выяснять причину побега детей. Но многолетнее отсутствие ремонта не так пугающе, как ужасный, зловонный запах в доме. Как оказалось, в этих условиях живут еще двое детей, которые также обделены вниманием родителей. Ребята то и дело бегают по улицам и едят то, что дают сердобольные люди.

Соседи не раз жаловались на ситуацию, в надежде помочь малышам, но их родители отделывались только штрафами. В этот раз ситуация сдвинулась с мертвой точки. Детей из семьи забрали, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

- 3-летний мальчик и еще двое детей 6-ти и 7-ми лет помещены в органы здравоохранения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю. - Отделением по делам несовершеннолетних оба родителя поставлены на профилактический учет.

Кроме того, в отношении обоих родителей составлены протоколы об административных правонарушениях. За «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» им грозит штраф до 500 тысяч рублей.

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