Звезды ФК «Краснодар» снялись в музыкальном клипе популярного исполнителя PLC

Фото: скриншот видео

Обычная «коробка» неожиданно превратилась в съемочный павильон в Краснодаре. В главных ролях были звезды сборной России по футболу, Матвей Сафонов, Никита Кривцов и Александр Черников. Они возились с мячом с местной малышней под трек PLC.

Песня посвящена футбольному клубу «Краснодар». О желании написать гимн «быков» Сергей Трущев (настоящее имя рэпера) заявлял еще пару лет назад. Но презентовал композицию только неделю назад – на матче Кубка России между «Краснодаром» и «Ростовом».

Теперь PLC начал съемки клипа. И пригласил звезд сборной России. Вместе с детворой они устроили футбольный матч на небольшой площадке. Вчетвером бились против десяти ребят.

Чем закончилась игра, неизвестно. Но обошлись ребята без травм. И на следующий день обыграли «Пари Нижний Новгород» (3:1) в чемпионате России.

После записи игроки устроили фотосессию с детворой и даже подарили им бутсы и перчатки. Сам рэпер съемки никак не комментировал. И пока не анонсировал выход клипа.