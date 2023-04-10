Курбан Бердыев покинул ФК «Сочи»

Курбан Бердыев Фото пресс-службы ФК Сочи

Футбольный клуб «Сочи» остался без главного тренера. В понедельник, 10 апреля, команду покинул Курбан Бердыев. Об этом сообщил портал Metaratings.ru.

По предварительной информации, инициатором разрыва отношений стал специалист. Накануне «барсы» уступили «Крыльям Советов» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата России.

Это поражение стало третьим для «Сочи» в пяти матчах при Курбане Бердыева. Напомним, что он принял команду в конце прошлого года. Он подписал контракт на 2,5 года – до лета 2025-го.

После 22-х туров «Сочи» идет на девятой строчке в премьер-лиге. Исполнять обязанности главного тренера «барсов» будет Дмитрий Хохлов. Он пополнил тренерский штаб южан в январе.

В ближайшем матче «Сочи» сыграет с «Краснодаром» в 23-м туре РПЛ. Поединок пройдет 15 апреля.

Ранее стало известно, что «Сочи» впервые в истории завершил год с прибылью. По итогам 2022-го она составила 590,5 млн рублей.

Напомним, что в 2021-м южане отчитались об убытке. Он составил 175,4 млн рублей.

Таким образом, за год выручка «Сочи» увеличилась на 35,3%. По итогам 2022-го она составила 2,83 млрд. рублей.