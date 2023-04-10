Стали известны подробности увольнения Курбана Бердыева из ФК «Сочи»

Курбан Бердыев Фото пресс-службы ФК Сочи

Курбан Бердыев покинул футбольный клуб «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба команды. Причины ухода она не назвала. Только поблагодарила тренера за работу.

Напомним, что Курбан Бердыев принял команду в конце прошлого года. Он подписал контракт до лета 2025-го. Но остался без работы уже спустя четыре месяца, или пяти матчей. В двух случаях «барсы» победили, еще в трех – уступили.

Последнее поражение случилось накануне. В матче 22-го тура чемпионата России «Сочи» уступил самарским «Крыльям Советов» (1:2). Эта неудача стоила тренеру работы.

По данным инсайдера Сергея Егорова, тренера не подавал в отставку. Его уволило руководство из-за результатов команды этой весной.

- Об увольнении игроки узнали в понедельник днем, – добавил Егоров.

Помимо Курбана Бердыева, команду покинут его помощники, Дмитрий Кириченко и Андрей Мацюра. Исполняющим обязанности главного тренера будет Дмитрий Хохлов. Он пополнил тренерский штаб южан в январе 2023-го. Отмечается, что он настаивает на приглашении в клуб Владислава Радимова.

Добавим, что после 22-х туров «Сочи» идет на девятой строчке в премьер-лиге. Исполнять обязанности главного тренера «барсов» будет Дмитрий Хохлов. Он пополнил тренерский штаб южан в январе.

В ближайшем матче «Сочи» сыграет с «Краснодаром» в 23-м туре РПЛ. Поединок пройдет 15 апреля.