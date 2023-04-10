Отсудил у соцсети 65 млн рублей из-за фамилии. Что известно о новом тренере ФК "Сочи"

Фото пресс-службы ФК Динамо

Футбольный клуб «Сочи» остался без главного тренера. Команду покинул Курбан Бердыев. Он принял «барсов» в декабре 2022-го, заключил контракт на 2,5 года – до лета 2025-го. Но сезон у команды не задался.

После зимней паузы она проиграла три из пяти матчей и рухнула во вторую половину таблицы премьер-лиги. Эти неудачи стоили работы Бердыева. После поражения от самарских «Крыльев Советов» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата России его уволили.

Исполняющим обязанности тренера стал Дмитрий Хохлов. Он пополнил тренерский штаб южане в январе 2023-го. Ожидается, что помогать ему будет Владислав Радимов. Последим местом работы тренера был «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.

Напомним, Дмитрий Хохлов прославился два года назад. Он подал в суд на Facebook*. Тренера не устроило, что соцсеть блокировала его аккаунт. Он получал сообщения от друзей. Они также жаловались на баны. Якобы все посты с упоминанием его фамилии – Хохлов – уходили в блок, а пользователи получали запреты.

- Но я с этой фамилией с самого рождения, она досталась мне от отца! - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» по телефону Дмитрий Хохлов.

Добавим, что Дмитрий Хохлов родился и вырос в Краснодаре. А его фамилия произошла от прозвища Хохол – русское название украинцев. Оно пришло от запорожских казаков. Они перебрались на Кубань в 18-м веке, после уничтожения Запорожской Сечи. Тогда казаки брили голову, оставляя только чуд. В народе его называли хохолок.

Добавим, что спор Дмитрий выиграл. Суд обязан соцсеть выплатить Хохлову 65 млн рублей и разблокировать все упоминания фамилии экс-игрока сборной России.

* Принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.