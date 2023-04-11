Участник спецоперации записал благодарность жителям Кубани за «Буханку»

Боец вместе с сослуживцами уже протестировал УАЗ. Фото: t.me/MoreOz

Военные, как и прежде, продолжают нести службу в зоне спецоперации. На линии соприкосновения бойцы живут в полевых условиях. Чтобы облегчить им жизнь, неравнодушные жители Кубани постоянно отправляют на передовую гуманитарные грузы. В этот раз волонтерам из Анапы удалось снабдить еще один отряд «Буханкой». Сбор средств на машину проводил популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский, он же доставил УАЗ ребятам. Бойцы уже успеть оценить в боевой обстановке спецоперации направленную им «буханку». Блогер опубликовал видео с благодарностью одного из военнослужащих.

- Мой позывной «Добрый». Это машина, которую Юрий пригнал нам для работы, - пушка. К сожалению, не мог ответить раньше, потому что были задачи. Но еще раз выражаем большую благодарность семье Зверевых из Сочи (помогли приобрести машину) и тем людям, кто откликнулся на нашу просьбу, - сказал военный, чье лицо скрывает балаклава.

По словам бойца, машина отлично работает, помогает в выполнении поставленных задач.

- Большое спасибо за гуманитарную помощь. Видео не снимал, как ребятам вручал, потому что был ограничен во времени. Но помощь была доставлена каждому из разведчиков. Все довольны, потому что ваш вклад - это вклад в нашу общую победу, - добавил участник СВО. - Нам очень нужна ваша поддержка, потому что мы далеко от дома. И любые слова благодарности и письма, которые вы нам присылаете, это самое важное для нас.

А тем временем волонтеры уже начали сбор новой помощи. Они закупят и адресно отправят востребованные на линии соприкосновения вещи и снаряжение.