Проект меняли из-за угроз. Спустя четыре года окончена реконструкция Краснодарского водохранилища

От Краснодарского водохранилища зависит безопасность около 5,4 тысяч жителей Адыгеи.

Об обновлении Краснодарского водохранилища говорили давно. Отдельное внимание уделяли той части, что защищает населенные пункты в Адыгее. Жители республики хорошо помнят, какой урон нанесла стихия в 2002 году. Поселки, расположенные на берегах Кубани ниже водного сооружения, накрыло волной из-за паводка. Пострадали тысячи людей, хутора и аулы ушли под воду. Чтобы не ждать новых сюпризов от «Кубанского моря», в 2018 году началась реконструкция.

В частности, проводились работы по инженерной защите Хатукайской долины. На это потратили 466 млн рублей.

- Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища в Красногвардейском районе Адыгеи позволило понизить уровень грунтовых вод до проектных параметров, - уточняют в пресс-службе Росводресурсов. - Таким образом, существенно улучшилась гидрогеологическая обстановка в ауле Хатукай.

А еще рабочие восстановили пропускную способность дренажных каналов и установили на объекте систему мониторинга. Теперь специалисты смогут отслеживать уровень подземных вод в Хатукайской долине.

Стоит сказать, еще на этапе согласования в проект реконструкции вносили некоторые коррективы.

- Были пересмотрены технические решения по устройству горизонтального дренажа на землях аула Хатукай, - объясняют в Главгосэкспертизе России. - Так, трассу закрытого дренажа протяженностью 1423 метров частично изменили с учетом новой застройки территории и с учетом приема стока открытых дренажных каналов.

А еще в дренажной системе построили 28 вместо 19 смотровых колодцев.

- От исправного технического состояния инженерных сооружений Краснодарского водохранилища зависит безопасность около 5,4 тысяч человек, - отметил директор филиала «Краснодарское водохранилище» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Росводресурсов Игорь Бадалов. – Это жители аула Хатукай, хуторов Набережный, Свободный и Водный.

Общая площадь территории, подверженной затоплениям и подтоплениям, составляет 3800 гектаров. Но сейчас, по словам специалистов, угрозы нет.

СПРАВКА «КП»

Краснодарское водохранилище построили в 1975 году для организации рисоводства и борьбы с сезонными паводками в низовьях Кубани. Оно служит для защиты от наводнений свыше 600 тысяч гектаров земель. Порядка 87% площади объекта расположено на территории Адыгеи.