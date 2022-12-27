Футболисты «Краснодара» оказались самыми перспективными в мире. Узнали их имена

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Каждый год академия «Краснодара» выпускает десятки человек. Часть игроков остаются в молодежной и второй команде, другая – ищет новые клубы. Это непрерывный процесс.

После ухода легионеров воспитанники академии стали костяком основной команды. Оттуда выписали и главного тренера – Александра Сторожука. Он прошел академию, рулил второй командой и получил шанс в первой.

Школой восхищались даже чемпионы мира – игроки сборной Испании. Они жили в Краснодаре во время мундиаля 2018 года. А еще академия была участников крупных архитектурных фестивалей.

Еще одно признание академия получила в декабре. Сразу два ее выпускника попали в шорт-лист 200 самых перспективных игроков до 21 года. Рейтинг составил международных центр спортивных исследований. Аналитики учитывали игровое время, статус турниров и результат.

Российскую премьер-лигу в рейтинге представили 11 игроков, в том числе трое из «Краснодара». Воспитанники академии «быков» Сергей Волков и Ираклий Манелов. Они заняли шестое и восьмое места среди правых защитников, активно играющих в атаке, и правых хавбеков, нацеленных на удар, соответственно. Также в топ попал Олакунле Олусегун. Он занял десятое место среди левых полузащитников.