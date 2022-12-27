Дарья Володина: «Будьте уверены в себе и инвестируйте в самое главное, что у вас есть - свое ЗДОРОВЬЕ!»

Фото: МРТ Эксперт Сочи

«МРТ Эксперт Сочи» входит в федеральную сеть медицинских диагностических центров ГК «Эксперт», эффективно осуществляющая свою деятельность на рынке частной медицины в Сочи с 2008 года. Компания фокусируется на реализации комплекса медицинских услуг на базе новейших образцов европейской и мировой техники и высочайших стандартов медицинского обслуживания, осуществляя в рамках частной системы здравоохранения медицинскую деятельность в 34 регионах России, а также в Армении и Узбекистане. В 2022 году «МРТ Эксперт Сочи» исполнилось 14 лет, а ГК «Эксперт» 15 лет. Со дня открытия в клинике было проведено более 250 000 исследований.

«МРТ Эксперт Сочи» оказывает медицинские услуги по таким направлениям как: МРТ диагностика (весь спектр исследований), прием специалистов-неврологов, лабораторная диагностика (более 1500 видов анализов).

В медицинском центре есть возможность получить медицинские услуги не только на коммерческой основе, но и по полисам ДМС. Центр диагностики работает ежедневно в режиме с 7:00 до 23:00 часов, без выходных и праздников.

Володина Дарья Игоревна Исполнительный Директор ООО "МРТ-Эксперт Сочи"

Мы понимаем, что для наших пациентов очень важны профессиональная медицинская квалификация и высокая сервисная составляющая, именно на повышение уровня данных компетенций мы работаем ежедневно.

МРТ-Эксперт Сочи –это более 25000 исследований в год, в случае необходимости, мы принимаем пациентов даже в ночное время. Наши специалисты имеют огромный опыт, ведь ежедневно они проводят десятки исследований. Весь медицинский персонал проходит специальное обучение и курсы повышения квалификации, ежегодно совершенствуя свой уровень знаний. При этом, наши услуги максимально доступны для жителей и гостей курорта.

Мы работаем на современном оборудовании экспертного класса марки Philips Intera напряженностью поля 1,5Тл. Индукция магнитного поля позволяет обеспечить повышенную четкость изображения, что гарантирует постановку точного диагноза, и при этом сохранить комфорт пациента во время исследования. При обследовании на нашем оборудовании пациент менее подвержен страху замкнутого пространства, объясняется это тем что тоннель томографа короче и шире нежели, чем у аппаратов другой фирмы, а стационарный тип размещения аппарата позволяет проходить исследование в сопровождении близких людей.

Фото: МРТ Эксперт Сочи

Часто, лишний вес пациента ограничивает возможность прохождения МРТ исследования, что критически необходимо для постановки диагноза и начала своевременного лечения. Наше оборудование имеет возможность принять пациента весом до 160 кг. Конечно данный вопрос очень индивидуален, тем не менее мы прикладываем максимум усилий, для того чтобы удовлетворить потребности пациента и лечащего доктора.

В нашем центре диагностики есть уникальная возможность за 2 часа пройти обследование всего организма. Данное исследование включает в себя: МРТ структуры и артерий головного мозга, четырех отделов позвоночника, органов малого таза и всего живота. Стоимость данного обследования с 50% скидкой на сегодняшний день, составляет 17 990р.

Магнитно-резонансная томография –это не инвазивный метод исследования, который позволяет с высокой точностью обнаружить патологию на самом раннем этапе ее появления. Берегите себя, посещайте МРТ с целью профилактического осмотра!

Акция действует с 01.12.2022 по 28.02.2023 года.

Внимательное отношение и профессиональный подход всегда ждут вас по адресу: г. Сочи, ул. Кирова, 50 пн - сб: с 07:00 до 23:00, вс: с 09:00 до 17:00, телефон для записи и консультации: +7(862) 444 -04-03

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