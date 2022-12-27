В Москве наградили участников конкурса-фестиваля «Танцуй, Россия!»

Фото предоставлено пресс-службой конкурса-фестиваля «Танцуй, Россия!»

В рамках проекта состоялось 5 отборочных соревнований, после чего победители были приглашены в Москву на финал и торжественное награждение. За все время проведения было совершено более 8 000 выходов на паркет.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса-фестиваля «Танцуй, Россия!»

Проект был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на поддержку талантливых детей по всей стране. Все этапы соревнования участников поддерживали звезды сериала «Воронины», Заслуженные артисты России Станислав Дужников и Анна Васильевна Фроловцева, помимо них в разных городах можно было встретиться и пообщаться с Екатериной Волковой, Георгием Дроновым, Андреем Рожковым, а также финалистами проекта «Танцы на ТНТ».

Станислав Дужников, Заслуженный артист России: «Одна из главных задач нашего фестиваля заключается в поддержке патриотизма и любви к Родине. Патриотизм начинается с родного дома. С первых побед, с друзей, учителей и, в первую очередь, с семьи. Патриотизм — это то, что нужно прививать с детства».

Фото предоставлено пресс-службой конкурса-фестиваля «Танцуй, Россия!»

С отборочными соревнованиями фестиваль посетил такие города, как Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи и Москва. После чего, 10 декабря в столице в зале отеля «МонАрх» состоялся долгожданный финал и торжественное награждение. География проекта вышла далеко за пределы городов-участников и нашей страны, так, на паркете также блистали танцоры из Абхазии, что вывело конкурс в статус международного.

Основная цель фестиваля заключалась в оказании поддержки одаренным детям, что поможет в будущем значительно повысить качество танцевального спорта в России, а также сформировать внутреннюю культуру общества за счет приобщения детей и подростков к искусству.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса-фестиваля «Танцуй, Россия!»

Конкурс-фестиваль «Танцуй, Россия!» — это не соревнования в классическом понимании этого слова. Это праздник танца, семьи, дружбы, патриотизма, трудолюбия и эстетики. Участие в конкурсе-фестивале было бесплатным, а также все желающие могли присоединиться к мастер-классам, флешмобам и насладиться яркими шоу от ведущих танцоров и артистов страны. Евгения Круглова, соавтор конкурса-фестиваля «Танцуй, Россия!»: «Для нас было важно дать детям возможность показать себя, дать возможность заниматься любимым и очень красивым видом спорта, а также всесторонне развиваться. При этом было принципиально, чтобы участие в нашем конкурсе было бесплатным. И сегодня, мы можем с уверенностью сказать — у нас получилось! Мы видим невероятный отклик от детей, которые получили медали и кубки, мы видим их горящие глаза. И для нас это лучшая награда и стимул работать дальше. Танцуй, Россия!»