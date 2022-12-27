Прокуратура Кубани назвала причину разрушения Федоровского гидроузла

Вот так Федоровский гидроузел выглядел после ЧП весной 2022 года.

Уголовное дело в связи с разрушением Федоровского гидроузла на Кубани отправлено в суд. Об этом стало известно на итоговой пресс-конференции с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским.

- Причиной случившегося явилось превышение должностных полномочий заместителем директора ФГБУ "Управление Кубаньмелиоводхоз". Так, должностное лицо, зная об аварийном состоянии объекта, потребовала от подчиненных работников, чтобы они запустили воду на оросительные системы, - сообщили представители прокуратуры Краснодарского края. - В результате чего произошло подпорное обрушение конструкции плотины. Пострадала в том числе и сама плотина стоимостью 270 миллионов рублей.

Также, как уточняют в надзорном ведомстве, на территории пяти районов края были снижены плановые посевные площади. В результате этого надлежащим образом не было обеспечено водоснабжение.

На данный момент обвиняемому избрана мира пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, разрушение участка дороги и шлюзовых сооружений на Федоровском гидроузле произошло 22 апреля 2022 года. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, было повреждено пять пролетов. К счастью, обошлось без жертв. Спасатели уверяли - производственный инцидент на жизнеобеспечение населения не повлиял, да и об угрозе подтопления населенных пунктов, находящихся ниже по реке Кубань, - речи не шло.

Позднее появилось записанное с дрона видео с места обрушения Федоровского гидроузла. На кадрах видны последствия произошедшего. В июне стало известно, что специалисты полностью восстановили временную дамбу. В центре сооружения оставили 10-метровый проран, через который выходит лишняя вода.

Восстановление Федоровского гидроузла обсуждалось на федеральном уровне. Позднее стало известно, что будет с одним из старейших сооружений на Кубани.

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