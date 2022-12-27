Кадры с места ЧП. Фото: прокуратуры Краснодарского края.

На Кубани отказали в возбуждении уголовного дела после детонации газового баллона в доме, где пострадали 8 человек. Об этом стало известно на итоговой пресс-конференции с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским. Напомним, это ЧП случилось 22 мая 2022 года в Туапсе. Во дворе жилого дома на улице Розы Люксембург, 36 семья решила пожарить шашлыки. Хозяева разожгли огонь, но, как позже выяснилось, слишком близко к газовым баллонам. Один из них сдетонировал.

- Восемь человек сидели за столом во дворе дома. Они разжигали костер, в 25-30 метрах от которого располагались два газовых баллона, - сообщали в прокуратуре Краснодарского края.

Масштабы происшествия оказались серьезными. В соседних домах дрожали стекла, обломки баллона были разбросаны даже квартале от места случившегося.

В результате случившегося пострадали восемь человек, двое из них были доставлены в реанимацию. Спустя чуть больше полугода после произошедшего стало известно, что уголовное дело возбуждено не было - вынесен отказ. Однако сотрудников краевой прокуратуры это решение не устроило.

По словам жителей соседних улиц, грохот был такой, что дрожали стекла.

Материал направлен для проведения дополнительной проверки. Ее итоги пока неизвестны.

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