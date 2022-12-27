«СОГАЗ-Мед»: о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Темп современной жизни приводит к частым стрессам, уменьшению количества сна, физической активности. Одними из первых на эти факторы реагируют сердце и сосуды. В результате этого в последние годы сердечно-сосудистые заболевания серьезно «помолодели», поражая даже совсем молодых людей.

Гипертония, болезни сердца, стенокардия, аритмия, инфаркты и инсульты являются самыми частыми и опасными болезнями. Главное коварство этой группы заболеваний заключается в их нередком бессимптомном течении, и зачастую человек узнает о том, что у него есть проблемы с сердцем тогда, когда ему уже нельзя помочь.

Предотвратить сердечно-сосудистые заболевания помогут меры профилактики, о которых должен знать каждый.

Как избежать болезней сердца?

Важную роль играет соблюдение универсальных рекомендаций, способствующих снижению риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы и оказывающих благоприятное влияние на общее самочувствие. Необходимо следить за своим питанием, регулярно заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, соблюдать режим сна и отдыха, минимизировать воздействие стресса на организм. А также регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров поможет не упустить первые признаки болезни, а в сочетании со здоровым образом жизни позволит вашему сердцу работать без сбоев.

Диспансеризация

Страховые представители Краснодарского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» уделяют особое внимание информированию застрахованных граждан о профмероприятиях и напоминают о важности прохождения диспансеризации, в том числе для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. С начала 2022 года на эту тему было отправлено около 400 тысяч уведомлений.

Чтобы пройти профилактические мероприятия, следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления и предъявить по своему выбору полис ОМС (бумажный или пластиковый), выписку о полисе или паспорт. Бесплатную диспансеризацию могут пройти все желающие от 18 до 39 лет один раз в три года, а после 40 лет – ежегодно. Если в этом году вы не попадаете под диспансеризацию по возрасту, то можете пройти профилактический осмотр – он проводится ежегодно.

Мероприятия в рамках диспансеризации позволяют выявить предрасположенность к заболеваниям сердца. Для определения суммарного сердечно-сосудистого риска в зависимости от возраста пациента врач проводит анкетирование и осмотр. На втором этапе диспансеризации при выявлении показаний проводится расширенный анализ крови, а также другие обследования, позволяющие выявить заболевания сердечно-сосудистой системы. По завершении врач определяет группу здоровья и дает дальнейшие рекомендации и при необходимости назначает лечение.

Диспансерное наблюдение

Гражданам, страдающим отдельными видами хронических заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые, неврология, эндокринология и другие) положено диспансерное наблюдение, целью которого является стабилизация и улучшение клинического течения заболевания, а также предупреждение обострений и осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение качества и продолжительности жизни пациентов.

В рамках диспансерного наблюдения врач может назначить дополнительные исследования, выдать направление в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь по профилю, а также обучит контролю за своим состоянием в случае возникновения угрожающего жизни случая.

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» просит быть внимательнее к своему здоровью, не пренебрегать приглашениями на профилактические мероприятия. Отказ от осмотров и бездействие могут привести организм к нежелательным последствиям.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, в том числе о диспансеризации и порядке диспансерного наблюдения, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя форму «Официальное обращение» или онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) и в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

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