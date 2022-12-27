Лидер «Краснодара» подорожал почти на полмиллиарда рублей

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Эдуард Сперцян – звезда футбольного клуба «Краснодар». Еще два года назад парень пылил во второй команде «быков». Он зажигал в Первой лиге, признавался игроком месяца, но не получал шанса в основе.

Хавбек стабильно мелькал на стадионе первой команды, но оставался вне игры – сидел на скамейке. Так было до прихода Виктора Ганчаренко. Тренер дал полузащитнику шанс. Эдуард не подвел. Сперва он стал лидером на поле, затем – в раздевалке.

Не растерялся игрок и после ухода легионеров. Он тащил «Краснодар» всю весну и получил офферы из европейских клубов. Только отпускать лидера «быки» не стали. Хотя он имел на руках предложениях от французских и немецких клубов.

По данным портала Transfermarkt, за год ценник на Эдуарда Сперцяна подскочил на шесть миллионов евро (или 442 603 800 рублей). Если год назад его оценили в три млн, то сейчас – девять. По этому показателю он стал самым подорожавшим игроком премьер-лиги.

Зато не досчитался миллиона евро Матвей Сафонов. Ценник на вратаря «Краснодара» упал до 15 млн. Но он остался самым дорогим игроком с российским паспортом.