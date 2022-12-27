«Кроху загрызли бойцовские псы». Заводчика питбультерьеров будут судить за смерть 4-летней девочки в Сочи

Девочка не выжила

Трагедия произошла в Лазаревском районе курорта 10 октября. Четырехлетняя девочка приехала из Краснодара в Сочи. Вместе с мамой и ее гражданским мужем они поселились в двухэтажном доме на улице Дунайской в поселке Совет-Квадже. Здесь во дворе 43-летний родственник семьи выращивал трех питбультерьеров.

10 октября родители ушли по делам, оставив ребенка дома. Но забыли предупредить об этом своих родственников. Хозяйка дома выпустила псов из вольеров, забыв про ребенка в доме. А малышка вышла погулять.

Собаки набросились на ребенка. Питбультерьеры искусали девочке шею, голову и другие части тела. На крик прибежала хозяйка собак. Она вызвала скорую. Но спасти ребенка не удалось. От ран, несовместимых с жизнью, девочка погибла.

- Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего владельца питбультерьеров, в результате нападения которых погибла 4-летняя девочка (ч.1 ст.109 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Заводчик собак полностью признал свою вину еще на этапе следствия.

Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате СК России и руководителя краевого управления СКР Андрея Маслова.

В ближайшее время рассмотрение дела начнется в суде Лазаревского района Сочи.