Такого циклона под Новый год не ждали. Синоптики удивили неожиданным прогнозом погоды с аномалией

Чего ждать от природы жителям Кубани на Новый год. Фото: Евгения ГУСЕВА

Заключительные дни года, по словам синоптиков, будут чрезвычайно неустойчивыми. Ясный день будут сменять дожди и наоборот. Атмосферное давление тоже будет нестабильным, так что метеозависимым людям стоит подготовиться к сюрпризам природы. При этом 2023-й год удивит погодой.

- По прогнозам, регион окажется в стороне от активных циклонов. Но зато край будет во власти теплого, достаточно сухого воздуха, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дожди будут лишь у соседей – в Ростовской области, а вот все, что южнее будет утопать в солнце. Так что, как бы жители Краснодарского края не мечтали о зимней сказке в Новый год, увы, под бой курантов снег кубанцы не увидят. В первые дни 2023-го воцарится весна, так что ждем исключительно ясное небо и теплые отметки.

- Обрадовать не можем даже тех, кто соберется на праздничных каникулах в горы. Комфортная теплая погода ожидается. На горнолыжных курортах снега мало, - добавляет Михаил Леус. - Единственное, на что остается уповать любителям лыж и сноубордов, - это пушки, которые изготовят искусственный снег.

По словам Михаила Леуса, на территории Краснодарского края прогнозируется переменная облачность, без осадков.

- В Сочи температурные значения повысятся до +14 градусов, утром 1 января будет +6, - добавляет «КП» - Кубань» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. - В Краснодаре воздух прогреется +12, а вот в первый день нового года – около нуля. Но ближе к полудню отметки повысятся.

Таким образом, среднесуточная температура окажется чуть выше многолетних показателей. Однако пока говорить о новых рекордах рано. Краснодар переживал и более теплый январь. Так, в 1971 году в первые дни года воздух прогревался до +19 градусов. И с тех пор этот рекорд не побит.