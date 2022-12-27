Дед Мороз на передовой. Кубанские волонтеры отвезли новогодние подарки в зону СВО

Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом солдат и офицеров. Фото: Максим Телков

В пятый раз Максим Телков со своей командой отправился в зону СВО. Предновогодняя поездка не обошлась без поздравлений и подарков. Волонтеры прихватили с собой костюм Деда Мороза, чтобы порадовать бойцов и напомнить о приближающемся празднике. Добрый волшебник с Кубани побывал в госпитале, передал раненым сладости, а на фронт привез хорошее настроение и 3 тонны гуманитарной помощи.

- Хотелось поднять настроение солдатам на передовой, в госпитале, медикам. Хотелось сорвать их скупую улыбку. Хотя я отчетливо понимаю, что там, на самом деле, им не просто, - рассказал «КП»-Кубань» Максим Телков.

Житель Тихорецка начал возить гуманитарку еще в августе. Летом к нему обратились с просьбой помочь мариупольцам. Жильцы многоквартирного дома, среди которых были лежачие инвалиды, остались ни с чем после обстрелов. Мужчина собрал одежду, лекарства, продукты, памперсы, игрушки для детей и отправился в путь. Тогда же добровольцы впервые передали посылки для военных. Теперь Максим ездит каждый месяц на фронт.

- Равнодушным тут оставаться невозможно. У нас приоритет – помогать тем, кто на передовой. Потому что там все быстро «летит» - одежда, снаряжение. Бойцы наступают и им приходится что-то оставлять в спешке, - говорит волонтер. – За месяц пять гуманитарных групп («Для наших солдат», «Верим в победу», «Для наших защитников», «Дари Добро», «Зов сердца» удалось собрать две грузовых машины и прицеп. Среди доставленных подарков были медикаменты, теплая одежда, зимняя обувь, нательное и нижнее белье, буржуйки, блиндажные свечи, головные уборы, включая балаклавы и, конечно, продукты питания.

Нынешняя поездка была непростой. Несколько раз прицеп вяз по бездорожью, а гуманитарный конвой попадал под обстрелы. Осколок от снаряда упал недалеко от машины жителей Тихорецка.

- Нам повезло, что не прилетело прямо в нас. Остались живы. Этот осколок мы забрали с собой на память о поездке, - отметил Максим Телков.

Ездить в зону СВО и рисковать жизнью добровольцы будут и дальше. Тем более их поддерживает много людей из нескольких районов Краснодарского края.

- Кто-то сам покупает и приносит необходимые вещи, кто-то перечисляет деньги. При содействии предпринимателей мы покупали квадрокоптеры Женщины вяжут носки, шьют телогрейки, готовят блиндажные свечи. У нас большая команда из Туапсинского, Высекловского, Тихорецкого, Кавказского и Крыловского районов. Кто, чем может помогает, - говорит мужчина.