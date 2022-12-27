Тренер ФК «Краснодар» опроверг главный слух об уходе легионеров

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Этой весной «Краснодар» пережил перезагрузку. За неделю он остался без тренерского штаба и девяти легионеров. Сперва укатил Даниэль Фарке, затем – игроки. Семь человек заморозили соглашения, двое – расторгли.

СМИ даже назвали виновника – Гжегожа Крыховяка. Якобы он собрал легионеров «Краснодара» и убедил уехать. Поляк эту информацию никак не комментировал. Зато выступил его агент. Он обвинил СМИ во лжи.

Остаток сезон капитан «быков» провел в греческом АЕК. А летом вернулся в Краснодар и даже провел один матч – товарищеский. А затем уехал вновь – в аренду в Саудовскую Аравию.

За полгода Гжегож не дал ни одного интервью. Зато заговорил Александр Сторожук. Главный тренер «Краснодара» признался, что поляк не собирал иностранцев.

- Это неправда – он никого не подговаривал уходить из клуба. Летом я общался со всеми легионерами один на один – мы же не были знакомы, мне нужно было составить мнение и узнать каждого чуть лучше. Крыховяк сказал, что он готов играть за «Краснодар», – заявил специалист в интервью Sports.ru.

Отметим, что соглашение Гжегожа Крыховяка с «Краснодаром» действительно до 30 июня 2024 года. Он был самым высокооплачиваемым футболистом «быков». По данным портала Salary Sport, каждую неделю на карточку поляка капало около пяти миллионов рублей, каждый год – 259.