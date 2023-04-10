Госслужащих администрации Кубани привлекут к уголовной ответственности за поддельные дипломы

Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

В двух департаментах администрации Краснодарского края во время прокурорской проверки были выявлены сотрудники с липовыми дипломами о высшем образовании. Поддельные документы удалось обнаружить у госслужащих департамента имущественных отношений и департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края.

- По фактам использования поддельных дипломов о высшем образовании, прокуратурой края было инициировано проведение процессуальных проверок. - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В итоге подтвердилось, что данные дипломы фактически учебными заведениями не выдавались. А их обладатели не посетили ни одной лекции в этих вузах.

- В отношении чиновников возбудили уголовные дела. Их подозревают в использование заведомо поддельного официального документа, - уточнили в надзорном ведомстве.

Обладателей фальшивых корочек о высшем образовании могут оштрафовать на 80 тысяч рублей и отстранить от занимаемых должностей.

Прокуратура Кубани продолжит проведение проверок соблюдения законодательства о государственной гражданской службе в России.