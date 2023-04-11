Кубань zа наших: участникам СВО доставили еще одну буханку и посылки с помощью

Слушайте программу "Кубань zа наших" на волне 91.0 Фм.

В эфире программы "Кубань zа наших" говорим о самых актуальных новостях специальной операции. Делимся историями с передовой, рассказываем о героях и тех, кто помогает участникам спецоперации и жителям новых регионов страны.

И вот, о чем поговорим в этом выпуске.

- Школьники из Анапы делают окопные свечи для бойцов на передовой;

- Участникам СВО доставили еще одну буханку и посылки с помощью;

- Военный из Сочи погиб, защищая своих товарищей от националистов. Его наградили посмертно.

Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».