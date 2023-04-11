Лечение онкологического заболевания: тандем врача и пациента

Слушайте программу «Здоровый разговор» на радио "Комсомольская правда".

Лечение онкологических заболеваний требует «работы в тандеме» – эффективного взаимодействия и усилий как со стороны врача, так и со стороны пациента.

Что должен учитывать врач при назначении лекарственной терапии? Что должен знать и выполнять пациент? Может ли меняться схема терапии в процессе лечения? Об этом откровенно поговорим с гостями передачи «Здоровый разговор» – московским врачом-онкологом клиники «Евроонко», действующим членом Европейского общества онкологов и Российской Ассоциации онкоурологов Антоном Елкиным и пациенткой с диагнозом «остеосаркома» Александрой Кайбышевой.

Слушайте прямой эфир 12 апреля, с 17 до 18 часов. Вопросы гостям студии можно задать по телефону 8 (861) 997-7-997 или прислать на WhatsApp на номер 8 (961) 590-70-90. Радиослушатель, который задаст самый интересный вопрос, получит «Билет здоровья» – сертификат на обследования в клинике «Евроонко» на 5000 рублей.

ул. Северная, 315

8 (861) 206-61-08

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