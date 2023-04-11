Стали известны топ-клубы, которые охотятся за звездой ФК «Краснодар»

Эдуард Сперцян Фото пресс-службы ФК Краснодар

Эдуард Сперцян – самый ценный актив футбольного клуба «Краснодар». За последний год ценник на 22-летнего парня подскочил в три раза: с трех до девяти миллионов евро. По этому показателю он стал самым прогрессирующим футболистом чемпионата России.

Этой зимой игрока отправляли в ПСВ и «Реал Мадрид». По слухам, голландцы даже делали предложение «быкам», а испанцы общались с окружением футболиста. Но до перехода дело не дошло. Воспитанник академии черно-зеленых остался в России минимум до лета.

По данным инсайдера Ивана Карпова, за парнем охотится итальянский «Милан». Он даже делал «Краснодару» предложение. «Россонери» готовы были выложить восемь миллионов евро за полузащитника сборной Армении. Но «быки» ответили отказом. Они требовали минимум 12 млн.

При этом список претендентов на Эдуарда Сперцяна увеличивается каждый день. По данным издания Metaratings, сейчас за хавбеком выстроилась очередь из немецких клубов. Уже известно об интересе к игроку со стороны «Байера», «Фрайбурга» и «Боруссии» из Менхенгладбаха. Также за футболистом охотится итальянский «Интер».

Известно, что эти команды даже отправляли скаутов в России. Они посетили несколько матчей «Краснодара» в чемпионате России. Ожидается, что уже летом эти клубы сделают предложение «быкам».

Добавим, что в этом сезоне Эдуард Сперцян забил девять мячей и отдал девять передач в чемпионате России. Его соглашение с «быками» рассчитано до июня 2026 года.