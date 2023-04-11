Почему чудо воскресения Христа завораживает умы людей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Чудо воскресения Христа завораживало умы людей два тысячелетия. Всегда существовали как верующие люди, так и скептики. И последний обычно называют «Фома не верующий». А почему?

На этот вопрос ответил руководитель информационно-издательского отдела Екатеринодарской епархии диакон Михаил Степанков:

- На восьмой день после Пасхи церковь празднует память апостола Фомы, в воспоминание которого появился фразеологизм «Фома не верующий». В день Воскресения радостные ученики говорили ему: «Мы видели Господа», он ответил: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20: 25).

Об этом апостоле Фоме мы впервые слышим в Евангелии, когда Христос решает отправиться в Иудею и воскресить из мертвых Лазаря. Пока остальные ученики недоумевают, ведь Господа там ищут, чтобы забить насмерть камнями без всякого суда и следствия, Фома восклицает: «Пойдем и мы, умрем с ним» (Ин. 11: 16). Такая решимость, конечно же, была бы не возможна, если апостол сомневался в Мессианском достоинстве Иисуса. Но человек слаб, и как только Христа арестовывают, Фома, вместе с прочими апостолами убегает и в страхе даже не приближается к месту казни.

Фома, конечно же, не маловер и это стремление увидеть Христа своими глазами, потрогать его язвы - это голос совести, которая обличает его за трусость. Конечно же, ему хотелось верить, что Христос воскрес, ведь тогда его предательство было бы не настолько уж и подлым. Но Фома не желал самооправданий, он стремится к личной встрече с мессией. И милостивый Господь приходит к Фоме, разговаривает с ним и предлагает, как тот и просил, ощупать смертельную рану от копья в груди и язвы от гвоздей на руках и ногах. Этим действием Христос не только Фому, но и всех христиан убедил в истинности чуда Воскресения, в том, что апостолам являлся не дух, а их учитель в том самом теле, которое претерпело страдание и смерть.