На колокольни Кубани на Пасху пустят желающих

На Пасху позвонить в колокола можно всем желающим – это старая традиция. Фото: Александр КАТЕРУША

Праздник Пасхи особенный, в церковной традиции его называют «праздников праздник и торжество из торжеств». И это наименование не просто красивый эпитет, а отражение действительности. Все великие праздники в церкви отмечаются в один определенный день и имеют период попразднства (период, когда Церковь на богослужениях продолжает вспоминать прошедший праздник), обычно от 1 до 8 дней. Пасха же имеет днем своего празднования целую неделю, которая называется Светлой седмицей, а период попразднства аж 39 дней.

Если по какой бы то ни было причине вы не смогли посетить ночное или утреннее богослужение в праздник светлого Христова Воскресения, не расстраивайтесь, в каждый день Светлой седмицы происходит настолько же радостное и торжественное богослужение. А после каждой литургии во всех храмах совершается крестный ход, который сопровождается трезвоном - особым пасхальным колокольным звоном.

Кстати именно на Светлой седмице у всех желающих есть возможность почувствовать себя звонарем. Ведь по старинной русской традиции в эти дни на колокольню допускались все желающие, чтобы праздничный трезвон без устали возвещал о Воскресении Христа.

Всю неделю в храмах двери, ведущие в алтарь, круглосуточно открыты. В знак того, что теперь Воскресением Христовым открыты для всех врата Царствия небесного.

На Светлой седмице, радостной и праздничной, нет привычного для православных христиан поста в среду и пятницу, поэтому она называется «сплошной». А вместо утренних и вечерних молитв христиане дома поют Пасхальные часы. Земные поклоны, столь часто совершавшиеся в Великий пост, отменяются вовсе до праздника Святой Троицы.

В Светлый вторник совершается празднование в честь Иверской иконы Божией Матери. Эта чудотворная афонская икона с XVII века стала почитаемой на Руси.

В Светлую пятницу отмечается праздник еще одного чудотворно образа Богородицы - «Живоносный источник», а во всех храмах после Божественной литургии происходит пасхальный водосвятный молебен.

В Светлую субботу после литургии совершается раздробление и раздача верующим артоса. Артос - это особый хлеб, испекаемый на закваске с изображением Креста или Воскресения Христова, который символизирует невидимое присутствие Иисуса Христа в нашей жизни.

Артос считается наряду со святой водой одной из святынь православной церкви и, так же как и святая вода, обладает особыми свойствами. В Православной церкви артос используют для подкрепления телесных и душевных сил.