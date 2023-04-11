Православный календарь для Кубани на 2023-2024 годы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пасха - это не только важнейший праздник Православной церкви, но и точка отсчета, новое начало богослужебной жизни. Так, например, именно с Пасхи начинается круг чтений Священного Писания. Первые русские богослужебные Евангелия были сверстаны именно по этому принципу: начинались пасхальным чтением первой главы Евангелия от Иоанна и далее были разбиты понедельно на отрывки для чтения за богослужением.

Воскресение Христово дает нам новый шанс, новую попытку изменить свою жизнь, обновляет в нас надежду на спасение. Однако в течение года многие другие дни помогают нам проживать вновь и вновь и события библейской истории, и покаяние, и радость. Чтобы церковный календарь был более понятным, стоит поговорить о важных датах в жизни православных христиан, которые ждут нас до следующей Пасхи.

ПАСХАЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ

Каждое воскресенье в течение 40 дней после Пасхи посвящено разным святым и евангельским событиям. В этом году они придутся на следующие даты:

23 апреля - Антипасха. Память апостола Фомы;

30 апреля - Неделя жен-мироносиц. Православный женский день, воспоминание подвига отважных учениц Спасителя;

7 мая - Неделя о расслабленном. Воспоминание чуда исцеления расслабленного возле купели у Овечьих ворот в Иерусалиме;

14 мая - Неделя о самаряныне. Воспоминание беседы Спасителя с самарянкой у колодца Иакова;

21 мая - Неделя о слепом. Воспоминание чудесного исцеления Христом слепорожденного человека.

25 МАЯ

В этом году пасхальный период завершается очень символично: 25 мая. В этот день по всей стране будут звучать последние звонки, а в храмах мы услышим праздничный звон в честь Вознесения Господня. Это событие подводит итог земной жизни Спасителя: Он возносится к своему отцу, передавая дело проповеди Евангелия апостолам. В этом празднике есть нотка светлой грусти: Пасха позади, апостолы в недоумении и растерянности, они затаились в ожидании.

4 ИЮНЯ, ТРОИЦА

Все тревоги проходят вместе с праздником Пятидесятницы - День Святой Троицы. В этом году - 4 июня. Как можно догадаться из названия, его празднуют на 50-й день после Пасхи. Храмы украшают травой и листьями, священники тоже надевают зеленые облачения. Этот праздник открывает собой летний сезон, и зелень очень радует глаз после долгой зимы. В этот день мы впервые с Пасхи молитвенно преклоняем колена, молясь обо всем мире и особенно об усопших.

11 ИЮНЯ. ПАМЯТЬ ВСЕХ СВЯТЫХ

Через неделю после Троицы мы будем совершать память всех святых. Да, абсолютно всех. Даже тех, о которых нам не известно. Ведь святость - цель жизни любого христианина. Поэтому мы чествуем всех, кто в этом преуспел.

12 ИЮНЯ. ПЕТРОВ ПОСТ

Верующие уже не смогут позволить себе кофе с молоком, поскольку войдут в пору Апостольского (Петрова) поста. Этот многодневный пост имеет непереходящую конечную дату - день святых первоверховных апостолов Петра и Павла - 12 июля. А вот его начало зависит от Пасхи: чем позже Пасха, тем короче пост. В этом году он продлится ровно месяц.

Петров пост не отличается строгим уставом, иногда можно рыбу. Поэтому перенести его под силу многим.

7 ИЮЛЯ. РОЖДЕСТВО ПРОРОКА ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

На период Петрова поста всегда приходится великий праздник - Рождество пророка Иоанна Крестителя. Дни рождения в церковном календаре - большая редкость. Обычно итог подвигам человека подводит окончание его земной жизни. Но Иоанн Предтеча еще до своего рождения был уготован для служения Богу, а вся его жизнь была посвящена духовным трудам.

14 АВГУСТА. УСПЕНСКИЙ ПОСТ.

В августе нас ждем еще один многодневный пост: Успенский. Начнется он 14 августа, а закончится 28 августа. Хоть этот пост длится всего две недели, он насыщен разнообразными событиями и традициями.

Этот пост очень строгий. Устав его похож на великопостный. Но начать унывать довольно сложно: в это время изобилие сезонных овощей и фруктов, собирая которые мы приносим их в храм для освящения. Отсюда традиция трех «Спасов», которые связаны с периодом Успенского поста.

14 АВГУСТА. МЕДОВЫЙ СПАС

На самом деле - праздник Происхождения (Изнесения) Честны х Древ Животворящего Креста Господня. В этот день в Константинополе ежегодно молились об избавлении города от летних эпидемий, выносили для поклонения Крест Господень и освящали воду, которой кропили улицы и дома. Традиция освящать мед - древнейшее лекарство - возникла в народе сама собой, а Церковь ее приняла и усвоила.

19 АВГУСТА. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В этот день Христос взял своих ближайших учеников и поднялся с ними на гору Фавор, чтобы до своей смерти на кресте укрепить их веру. Господь преобразился перед ними, показав им свою славу: «и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:2).

В этот день традиционно освящают виноград. Ведь вино - важная материальная часть церковной жизни. Без него не может быть литургии. Но что делать, если нет винограда? Какие плоды своих трудов принести, чтобы Бог их благословил? Абсолютно любые! Освящают и овощи, и ягоды, и фрукты. Яблоки, например. Так и появился в нашей стране «Яблочный Спас».

28 АВГУСТА. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Этим событием завершается земная жизнь Пресвятой Девы, но мы не унываем в этой разлуке, а радуемся, что она, наконец, воссоединяется со Своим Сыном и Богом.

29 АВГУСТА. ОРЕХОВЫЙ СПАС

Третий спас - «ореховый». Церковь в этот день чтит великую святыню - Нерукотворный Образ Спасителя, оставленный самим Христом на ткани.

С этим праздником связана традиция освящения орехов и зерна. Последнее важно не только для народного хозяйства, но и для богослужения. Хлеб - вторая важная вещественная часть литургии.

11 СЕНТЯБРЯ. УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Это скорбный день, в который мы вспоминаем, как пьяный царь Ирод Антипа во время празднования своего дня рождения обещал распутной девице исполнить любое ее желание. Та по научению своей матери потребовала голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод решил остаться «человеком слова» и совершил это страшное преступление.

Этот праздник связан с постом и воздержанием, 11 сентября даже отмечается Всероссийский день трезвости. Есть мнение, что в этот день нельзя ничего резать или есть круглое (арбузы, например). Это суеверие. Резать можно, арбузы тоже.

14 СЕНТЯБРЯ. ЦЕРКОВНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Месяцесловы в богослужебных книгах перелистывают к началу, в храмах совершают новогодние молебны. Благодарим Бога за минувший год и просим о будущем.

21 СЕНТЯБРЯ. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Вспоминаем ее благочестивых родителей - Иоакима и Анну, которые долгие годы оставались бездетными, но любили Бога, друг друга и не унывали. За это небесный отец послал им великое утешение: быть родителями Богородицы.

27 СЕНТЯБРЯ. ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Этот праздник посвящен обретению на руинах Иерусалима главной христианской святыни. В кафедральных соборах и некоторых храмах совершают особый чин «воздвижения»: епископ или священник особым образом поднимает крест, показывая народу и благословляя молящихся.

14 ОКТЯБРЯ. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

У этого праздника тоже есть история и конкретное событие, к которому он привязан: спасение Константинополя от нашествия сарацин (по другим данным - войск нашего Киевского князя Олега) в 910 году.

Однако праздник этот любим у нас не за его конкретный исторический контекст, а за образ, близкий каждому русскому сердцу: Богородица, покрывающая нас своим омофором. Как любящая мать, снисходящая к нашим бедам и немощам. Поэтому в России очень много Покровских храмов.

28 НОЯБРЯ. НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

Начинается Рождественский (Филиппов) пост. Второе название посту дано по имени святого апостола Филиппа, память которого совершается накануне. Закончится этот пост праздником Рождества Христова.

4 ДЕКАБРЯ. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В этот день праведные Иоаким и Анна привели трехлетнюю Марию в Иерусалимский храм, чтобы исполнить обет, данный Богу задолго до ее рождения. Девочка сама смело поднялась по высоким ступеням, а первосвященник проводил ее в «Святая Святых» - запретное святое место в храме, куда сам он мог входить только раз в год.

7 ДЕКАБРЯ. ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ

Именины столицы Кубани - День памяти св. Великомученицы Екатерины. В Екатерининском кафедральном соборе вечером накануне и в сам день праздника совершаются красивые торжественные богослужения. Обычно на них присутствуют епископы других епархий Кубанской митрополии, гости из краевой и городской администрации.

7 ЯНВАРЯ. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Этот праздник широко известен и знаком многим. Главное помнить, что это не очередная дата в новогоднем разгуле, а прекрасный молитвенный праздник, которому мы обязаны всем, что радует нас в зимние праздники: и елке, и свечам, и колядкам.

Лучше всего отпраздновать этот день семейной молитвой в храме (в большинстве храмов служат ночью), а утром ощутить радость единства и домашнего уюта.

7-18 ЯНВАРЯ. СВЯТКИ

Святые дни от Рождества Христова до Крещенского сочельника никак не связаны с оккультными и магическими ритуалами. Никаких гаданий Бог не благословляет. Любые заигрывания с суевериями - от кофейной гущи до гороскопов и нумерологии - грех, требующий покаяния.

Это время дано нам для радости и добрых дел. Во все эти дни нет поста, поэтому на Святках очень удобно ходить в гости. Хороший повод навестить тех, с кем давно не виделись.

14 ЯНВАРЯ. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

Обрезание Господне, память святителя Василия Великого. Обрезание в иудейском обществе было сопряжено с наречением имени. Так младенец становился полноправным человеком, вступая в жизнь. Наречение Господу имени Иисус (от евр. «Спаситель») становится символом надежды для всех людей и исполнением благовещенского пророчества архангела Гавриила: «…И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус» (Лк.1:31).

Святитель Василий Великий получил свое прозвание не просто так. Прожив всего 49 лет, он сделал для христианского богословия так много, что труды его по сей день помогают новым поколениям христиан постигать тайны взаимоотношений Бога и человека. Также святитель Василий составил одну из литургий, которая служится в храмах и по сей день.

19 ЯНВАРЯ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Крещение Господне (Богоявление). Главное, что вызывает вопросы, - освящение воды. Пройдемся кратко:

воду освящают и 18, и 19 января;

вода в эти дни одинакова по своим свойствам, не надо приходить за водой дважды;

нельзя освятить воду самостоятельно, это происходит по молитве и вере духовенства и народа;

купания допустимы только в специально оборудованных местах, где дежурят медики и спасатели.

Принести домой такую великую святыню - прекрасно. Главное уберечься от духовного падения на пути к ней: избежать ругани в очереди, воздержаться от осуждения, сдержать порывы раздражительности. Если все пройдет с любовью, то и Господь будет с нами.

15 ФЕВРАЛЯ. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Сретение Господне, день православной молодежи. На 40-й день после Рождества Христова младенца Иисуса должны были принести в храм и посвятить Богу как первенца. В этот день в храм пришел праведный Симеон. Он был известен тем, что участвовал в переводе Библии на греческий язык и чуть было не совершил ошибку в важном моменте. В книге пророка Исаии говорится о деве, которая родит сына. Посудив, что такое невозможно, Симеон решил написать «молодая женщина», но ангел остановил его и предрек, что переводчик будет жить до тех пор, пока сам не увидит совершение этих слов Писания. Было это в 280-х годах до Рождества Христова.

Встретив Ту Самую Деву, праведный Симеон взял на руки маленького Иисуса и произнес слова, ставшие молитвой «Ныне отпущаеши». Там он называет Христа «Спасением», которое Бог уготовал для всех людей.

Также на Сретение мы празднуем день православной молодежи. Несмотря на светские стереотипы, в церкви много молодых и современных молодых людей. Церковь их активно поддерживает. Только на Кубани трудами митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория проходят десятки молодежных мероприятий: форумы, спортивные соревнования, фестивали. При многих храмах действуют молодежные клубы.

В этот день в Церкви традиционно освящают свечи. Их так и называют «Сретенскими».

18 МАРТА. НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА

Время подготовки наших душ и тел к Пасхе. Это трудное, но спасительное время. Пасха в будущем году будет поздней, и на Страстной Седмице нам придется стойко переносить вездесущий запах шашлыка. Но и награда наша будет тем выше, чем больше наши усилия.

5 МАЯ. ПАСХА