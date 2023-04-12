Посмотрите в небо, там удивительное Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Космос ближе, чем вы думали. В Краснодарском крае есть места, где можно в телескоп рассмотреть поверхность Луны или попробовать себя в роли пилота космического корабля. Есть даже станция - точная копия той, что много лет была домом для космонавтов со всего мира. Собрали эти адреса.

Бесплатные экскурсии в Краснодаре

Планетарий при обсерватории КубГУ на улице Ставропольской, 149 проводит бесплатные экскурсии для всех желающих уже 15 лет. Профессиональные астрономы рассказывают детям и взрослым, из чего сделаны звезды и как происходят солнечные и лунные затмения, показывают и даже разрешают потрогать коллекцию метеоритов. В обсерватории посетители могут посмотреть в телескоп на звезды, Луну, планеты и галактики. Для визита к астрономам есть два условия: хорошая погода и запись по телефону +7 (918) 310-92-03.

Звездное небо Новороссийска

Новороссийский планетарий носит имя первого космонавта Юрия Гагарина. Он находится на улице Советов, 53. Его звездный зал рассчитан на 60 посетителей: для них с помощью оптико-механического проектора на сводах купола диаметром восемь метров во время сеансов-лекций воспроизводят карту звездного неба, Солнечной системы, полярного сияния и других небесных явлений. Сеансы проходят каждый час ежедневно и без выходных, билет стоит 200-300 рублей.

– Наш планетарий был открыт всего через несколько месяцев после полета Гагарина и потому носит его имя, – объясняет директор планетария Татьяна Малахова. – Кроме лекций по астрономии, которые готовят наши сотрудники, мы разнообразим сеансы рассказами о НЛО или черных дырах.

"Алмаз" пробовали перед "Союзом"

В Архипо-Осиповке находится поистине уникальный Музей космонавтики. В одном здании удалось собрать более тысячи экспонатов, многие из которых так же парили в невесомости, как и их хозяин. Среди них - настоящие космические ракеты, скафандры, в которых российские покорители звездных далей совершали выход в открытый космос, их личные вещи.

В музее у них есть уникальная возможность сесть за стереокомплекс виртуальной международной космической станции. Здесь любой желающий может попытаться пристыковать корабль.

И это единственное место в стране, где можно попробовать настоящую космическую еду из тюбиков. Узнать о времени и стоимости билетов можно по телефону 89886237772.

Второй по размерам в Европе

Диаметр купола планетария в Парке науки и искусств «Сириус» на улице Международной, 10в составляет 26 метров. Это второй по размерам планетарий в Европе и пятый в мире. Для сравнения, самый масштабный в мире Санкт-Петербургский планетарий имеет купол 37 метров, а планетарий в Москве – 25 метров. На полнокупольных программах, которые демонстрируют с помощью 16 лазерных проекторов и 10-канальной аудиосистемы, тайны «темной материи» оживают прямо на глазах.

Помимо сеанса, в стоимость билета за 500 рублей входит посещение космической экспозиции: здесь можно увидеть скафандры – «Беркут» 1960-х годов и современный «Орлан-МКС» и макеты в натуральную величину – стыковки космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон», ракеты-носителя «Восход» и космической станции «Энергия – Буран».