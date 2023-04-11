Батюшка передал распятие в госпиталь Горловки Фото: Вячеслав Клименко

Волонтеры Краснодара доставили распятие ручной работы в госпиталь ДНР. Резной деревянный крест со словами благословения передал настоятель строящегося Иоанно-Юрьевского храма отец Вячеслав Клименко. Он же благословил добровольцев в путь.

- Перед каждым выездом в зону СВО батюшка с нами – молитвой и делом помогает тем, кто отвозит гуманитарную помощь. Это важно для нас, а еще важно для бойцов, которым мы везем не только продукты и амуницию, но и молитвословы и иконки, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель общественного движения «Гражданская инициатива» Марина Репещук.

Прихожане из храмов Краснодара активно включились в помощь бойцам: собирают все необходимое для военных в городе, передают ценный груз с другими волонтерами, но некоторые ездят на передовую сами.

Волонтеры перед отправкой груза Фото: Вячеслав Клименко

- Верующие краснодарцы из храмов Матроны Московской, пророка Ильи, Покровского храма станицы Елизаветинской, Свято-Екатерининского собора и нашего храма с начала СВО самостоятельно объединились в инициативную группу и стали собирать гуманитарную помощь. Но позже захотели получить на эту деятельность благословение от священников и митрополита Кубанского и Екатеринодарского Григория, собираться на молитву перед выездом в зону специальной военной операции, освящать груз. Дело у нас пошло, - говорит настоятель Иоанно-Юрьевского храма отец Вячеслав Клименко. - Владыка Григорий часто молится о волонтерах. Был случай - два автомобиля отвозили гуманитарку, у одного из них отказали тормоза. Я был в это время на приеме у митрополита, написал записку с именами тех, кто попал в беду. Он помолился за них. И уже вечером волонтеры написали, что нашли человека, который починил им машину, и все прошло хорошо.

Не только волонтеры получают молитвенную поддержку. Духовенство Краснодара молится о военных на передовой, о раненых в госпиталях.

- Это большое воодушевление для военных, они знают, что они не одни, что они под защитой. Наши священники ездят в зону СВО, но, конечно, их там не хватает, впрочем, как и здесь. Поэтому мы оказываем духовную помощь на расстоянии, - отмечает отец Вячеслав. – Недавно от нашего храма мы передали для солдат 250 металлических и 30 серебряных крестиков для офицеров. В окопах они часто теряются, а ребята с крестиком на груди чувствуют себя увереннее, смелее, дух их бодр.

Гуманитарные миссии продолжаются. Каждый месяц волонтеры отвозят продукты, технику и предметы первой необходимости для нужд военных. Под эгидой Всемирного русского собора недавно было передано 10 тонн муки для пекарни Горловки, для одного из госпиталей ДНР – автомобиль для погребений. На днях добровольцы из Краснодара доставили несколько машин с медикаментами.