Девушка готовилась к беременности вместе с мужем. Фото: СОЦСЕТИ

Историю юной мамы из Анапы узнала вся страна в 2020 году. Мария Воропаева снялась в популярном реалити-шоу «Беременна в 16». Девушка тогда училась в 10-м классе, радовала родителей отличными оценками. После получения аттестата собиралась поступить в Пермский институт войск национальной гвардии - хотела стать военным кинологом. Но этим планам не суждено было сбыться - Мария оказалась в положении. Ее 20-летний парень Александр, который впоследствии стал ее мужем, поддержал любимую. У пары на свет появился мальчик. А спустя три года девушка огорошила своих поклонников - она снова беременна!

Маша из Анапы «Беременна в 16»: как живет сейчас, вместе ли с мужем, сколько детей, чем занимается

C молодым человеком Мария познакомилась в 2018 году в соцсетях. Спустя пару недель решили встретиться - между молодыми людьми пробежала искра. Александр подкупил девушку своими заботой и вниманием. Спустя год отношений Мария узнала о беременности, но, несмотря на юный возраст, об аборте даже не думала.

Мария и Александр вместе уже пять лет. Фото: СОЦСЕТИ

- Решение оставить малыша поддержали почти все, против были только мама и брат, но и они позже стали помогать. Мне было не страшно, я понимала, что ребенок - большая ответственность, понимала, что моя жизнь навсегда изменится, но я осознанно шла на этот шаг, - рассказывала KP.RU Мария после съемок шоу. - Расписали нас с Сашей в 2019 году - я тогда была на 6-м месяце беременности. Особых сложностей не возникло. Нужны были лишь справки из больницы и из местной администрации. Мы все получили.

После рождения малыша пара по-прежнему вместе. Они переехали в новый дом, где самостоятельно делают ремонт. Мария поступила в ВУЗ на учителя младших классов. Но параллельно девушка стала вести блог в соцсетях - за ее жизнью следят больше 20 тысяч человек.

Мария объявила о второй беременности на семейном снимке - на фото с ней любящий супруг и сын. Фото: СОЦСЕТИ

А недавно Мария объявила о том, что находится в положении.

- Осенью мы с Сашей будто одновременно стали замечать «намеки» на второго малыша. Родители все чаще стали говорить, как нам с мужем повезло, что мы всегда можем обратится к своим братьям и сестрам. В сентябре стали все чаще разговаривать о втором малыше. Когда поняли, что окончательно готовы, я начала пить витамины и, как итог, ребенок у нас получился уже в первом месяце, - поделилась с поклонниками Мария, которой уже исполнилось 20 лет. - 10 января я увидела две полоски, через две недели я отправилась к врачу - беременность подтвердилась.

Сейчас Мария наслаждается своим положением и готовится к рождению второго малыша.