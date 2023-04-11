В Анапе задержали бывшего депутата, два года находившегося в розыске за мошенничество на 107 млн рублей

В Анапе забежали экс-депутата, находившегося в розыске. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе задержали находившегося в розыске бывшего депутата Совета муниципального образования. Мужчина подозревается в мошенничестве, которое мог совершить в 2014 году.

Предположительно, экс-депутат обманул одного из покупателей земли в Витязево на 107 миллионов рублей. На тот момент чиновник занимал должность бывшего главы Витязевской сельской администрации и пообещал покупателю помочь приобрести участок на берегу Черного моря по низкой цене, но так и не выполнил своих обещаний.

По этому поводу в 2020 году возбудили уголовное дело и вызвали депутата в следственный отдел по Анапе. Мужчина решил не приезжать и о причинах отсутствия не рассказал. После этого, уже в 2021 году, его вызвали для производства следственных действий, но чиновник снова не появился, из-за чего и был объявлен в розыск.

На протяжении нескольких лет полицейские искали исчезнувшего депутата, которого удалось задержать только спустя два года.

- Сотрудники отдельной роты ДПС ОГИБДД ОМВД России Анапе задержали находившегося в розыске бывшего депутата Совета муниципального образования город-курорт Анапа. Мужчину передали инициатором розыска, - сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Анапе.

Как уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах, задержанный – Леонид Кориафили. Совет Анапы лишил его полномочий депутата в марте прошлого года за недостоверность сведений, которые он представил в своей декларации.