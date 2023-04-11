Хомяка-каскадера для фильмов продают на Кубани

Фото с сервиса Avito

Каждый день жители Кубани продают сотни домашних животных. Объявления размещают на специальных досках. Самые популярные лоты – домашние питомцы: собаки, кошки и грызуны.

Например, джунгарские хомячки. В дикой природе они живут в среднем до 12 месяцев, в неволе – в два раза дольше. Максимальная масса грызунов редко превышает 50-70 граммов.

Именно они считаются самыми популярными домашними животными. А еще – актерами кино. Так утверждает житель Краснодара. Он выставил грызуна на продажу на популярном сервисе.

По его словам, у хомяка редкая порода. Правда, уточнить ее название он не смог. Заявил, что расскажет во время сделки – будущему владельцу.

Отмечается, что хомяк уже дрессирован. Он созрел для дебютной роли в кино – как каскадер. В качестве доказательства автор приложил нескольких снимок. На них хомяк «позирует» на игрушечном мотоцикле.

Кстати, хомяк – каскадер – удовольствие недешевое. Он обойдется будущему владельцу в 250 тысяч рублей.