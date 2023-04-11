Жителя Кубани подозревают в попытке убийства таксиста

Следствие намерено поместить подозреваемого под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Красноармейского района подозревают в покушении на убийство таксиста. Подробности изложены в материалах уголовного дела. По данным следствия 37-летний ранее неоднократно судимый мужчина вызвал такси для поездки по району. В дороге между водителем и пассажиром возникла словесная перепалка.

- По пути следования между ним и 48-летним ранее ему незнакомым таксистом возник конфликт на бытовой почве, из-за чего подозреваемый решил убить своего оппонента. Злоумышленник нанес не менее двух ударов ножом в шею водителю, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Окровавленный таксист смог выхватить у нападавшего нож, открыть автомобильную дверь и вырваться на свободу.

- Несмотря на шок и ранения водитель такси смог сообщить о случившемся правоохранителям и своим знакомым, которые оказались неподалеку. Друзья смогли быстро приехать и задержать подозреваемого до приезда полиции, - уточнили в следкоме.

Подозреваемый в нападении был задержан 10 апреля и допрошен следователем территориального следственного отдела. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело в покушении на убийство. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.