В Адыгее полгода искали серийного вора автомобильных колес и нашли в исправительной колонии

В Адыгее полгода искали вора автомобильных колес, а нашли в исправительной колонии

В Адыгее полицейские спустя полгода раскрыли дело о краже запасных колес с грузовиков. Преступление произошло еще в декабре 2022 года. В правоохранительные органы обратились сразу два незнакомых друг с другом местных жителя, владеющих грузовиками.

- Потерпевшие оставили транспорт на ночь без присмотра вблизи своих домовладений, по разным адресам. На утро мужчины обнаружили пропажу запасных колес, прикрепленных к внешним сторонам своих машин, - сообщили в пресс-службе МВД России по Адыгее.

Ущерб пострадавшие оценили в 5 и 5,5 тысяч рублей. Полицейские сразу же приступили к поискам украденного, но расследование затянулось на несколько месяцев. На след воришки запасок никак не удавалась выйти.

- Сотрудникам полиции удалось выйти на след похитителя в ходе проведения розыскных мероприятий. В обоих случаях причастным к совершению данных противоправных действий оказался ранее судимый 24-летний местный житель. Однако, мужчина уже отбывает наказание в исправительной колонии за ранее совершенные преступления, - рассказали в главке республиканской полиции.

В домовладении подозреваемого нашли похищенные колеса. Они изъяты и приобщены к уголовному делу. Мужчину подозревают в краже с проникновением в чужое жилище. К сроку, который он уже отбывает, прибавятся еще дополнительных несколько лет.