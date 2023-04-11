В Адыгее разыскивают обокравшую пенсионера-иностранца карманницу

В Адыгее неизвестная женщина обокрала пенсионера. Фото: Евгения ГУСЕВА

В дежурную часть полиции Майкопа обратился 63-летний житель ближнего зарубежья. Мужчина пожаловался, что стал жертвой воров, которые вытащили у него портмоне с наличными. Причем, вспомнить, когда именно он лишился солидной суммы денег мужчина не смог. Мог лишь предположить, что это произошло на территории городского рынка.

- Данный инцидент остался для потерпевшего незамеченным. Пропажу денег он обнаружил позднее. Понять, что в действительности произошло помогли камеры видеонаблюдения, взятые с места происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские убедились, что мужчина действительно стал жертвой карманницы. Мужчина совершал покупки на рынки и на время отвлекся от своей ручной клади. Его замешательством воспользовалась женщина, которая ловким движением руки вытащила из сумки кошелек.

- Ручная кладь привлекла внимание проходящей мимо незнакомой женщины. Воспользовавшись моментом, неустановленная гражданка открыла чужую сумку и, вынув из нее кошелек, скрылась в неизвестном направлении, - уточнили полицейские.

Сейчас сотрудники органов внутренних дел республиканского центра устанавливают личность похитительницы. Следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившейся при потерпевшем».