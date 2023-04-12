На магазинных прилавках можно найти как освященные куличи, так и обычные хлебобулочные изделия. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Кубань готовится к Пасхе. Обычно за пару недель до праздника в магазинах уже начинают продавать куличи, творожные пасхи, украшения для яиц. Не все ведь пекут дома сдобу, многие покупают в магазинах. В этом году цены на главные атрибуты торжества подскочили несильно. Если взять по минимуму, то можно уложиться в 300-400 рублей. Но только на одного человека. На большую семью не хватит.

Краснодарцы начали прицениваться к пасхальной выпечке. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

«Комсомолка» прошлась по магазинам Краснодара и изучила цены на пасхальные продукты и атрибутику.

В супермаркетах - один из самых широких ассортиментов . Так в них можно приобрести фигурки зайца или цыпленка за 169 рублей, подставки для яиц от 90 рублей, корзинку от 250 рублей.

На полках – богатый выбор куличей от разных производителей. Некоторые супермаркеты пекут пасхальную сдобу также в собственном цехе. В большом количестве и творожные пасхи. А вот в небольших магазинах у дома выбор скромный.

- Где же куличи? – спрашиваю у продавщицы.

- А мы их завезем ближе к празднику, чтобы свежие были, - ответила она. – Хотите, отложу вам несколько штук? Мы заявки сейчас принимаем. Небольшой кулич – 50 рублей. Зато будет свежий и вкусный.

Пасхальная продукция в супермаркетах представлена в изобилии. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

КОНКРЕТНО

Пекут и сразу освещают

Крупные производства Краснодара уже готовы к Пасхе. На хлебозаводе № 6 в этом году выпекут 11 видов куличей. Их поставляют в фирменные магазины завода.

- Наши пекари готовят куличи по разной рецептуре. Есть, например, с клюквой, шоколадной глазурью, цукатами. Также они отличаются по весу. Для большой семьи подойдет кулич «Царский». Его вес – 500 граммов, - рассказали на заводе. – Продукция выпускается по ГОСТу, абсолютно безопасна и доступна по цене.

На завод даже приходит священник и освящает куличи – чтобы на прилавки они уже попадали готовые «под ключ».

В главном храме Краснодара – Свято-Екатерининском, тоже будут печь куличи. Здесь на кухне местной трапезной уже все готово к этому. Кулинарить начнут в среду, 12 апреля. Чтобы к Пасхе куличи были свежими. После того, как испекут сдобу, ее тут же освятит лично митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

- Сдобу освятят, а прихожане смогут купить ее в магазине при Свято-Екатерининском соборе. Планируется, что на прилавок попадет более 1000 пасхальных куличей из пекарни храма, - пояснил официальный представитель Кубанской митрополии диакон Михаил Степанков.

Но можно и самостоятельно испечь куличи. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

БУДЬ В КУРСЕ

А что с ценами на яйца?

За неделю до Пасхи яйца несильно выросли в стоимости яйца. Десяток можно взять за 80 рублей, максимальная цена на них достигает 130 рублей. Если брать упаковку сразу с 20 яйцами, то она обойдется дешевле. В некоторых супермаркетах Краснодара продают и вареные яйца для тех, кому некогда готовить дома. Их цена увеличивается почти в три раза – 220 рублей за набор.

КСТАТИ

Почем пасхальные лакомства в крайцентре:

Яйца (десяток) – от 80 до 129 рублей.

На яйца можно найти социальные цены. Самые дешевые – 58 рублей, но есть и за 94, и 115 рублей.

Кулич – от 29 до 500 рублей

Пасха – от 60 до 85 рублей за 100 граммов