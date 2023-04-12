В Усть-Лабинске появились граффити с Юрием Гагариным и Виктором Горбатко

Юрий Гагарин и Виктор Горбатко Фото: Николай Хижняк

В центральном парке Усть-Лабинска появились граффити с известными советскими космонавтами. Но чтобы понять, кто изображен на стене, сперва нужно поломать голову. Хорошо, что рядом с портретами есть подписи. Первый герой стрит-арта – Юрий Гагарин. Местные шутят, что черты лица звезды советской космонавтики совсем не его. Юрий Алексеевич изображен в шлеме с надписью СССР. Образ со знакомой многим фотографии подсказывает, кто перед нами.

Со вторым граффити сложнее. И если бы мурал не был подписан, имя героя рисковало остаться в тайне. А это дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Виктор Горбатко. Его портрет попал сюда не случайно. Горбатко - уроженец Кубани.

- Мы приурочили открытие граффити к 12 апреля. Рисовал его местный художник Алексей Жарков. Выбрали две значимые фигуры для истории космонавтики – Юрия Гагарина и Виктора Горбатко. Последний родился в Гулькевичском районе, но мы посчитали, что будет правильно поместить его изображение в нашем парке, - рассказали в пресс-службе Усть-Лабинска.

Центральный парк в Усть-Лабинске благоустраивали два года. Дизайн-проект места отдыха победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. После масштабной реконструкции здесь появились новые зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, велодорожки.