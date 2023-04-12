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Всем нам приходилось слышать фразу: «У меня Бог в душе». Повторяющие эти слова, почему-то не задумываются ни над смыслом, ни над логикой этого утверждения, они просто повторяют это снова и снова. Можно ли считать это утверждение верным? Попробуем разобраться вместе с иереем, настоятелем Свято-Георгиевского храма Хадыженска Илией Ванюхиным.

- В 1-м послании Иоанна, есть такие слова: «Тот, Кто в вас больше того кто в мире», речь здесь, конечно, идет о Боге, о Духе Святом, пребывающем в нас. Именно это присутствие Божие внутри человеческого естества, будучи частью нашей возрожденной природы, поддерживает нашу жизнь, ограждая от зла и искушений этого мира и не просто ограждает, но гарантирует нам победу в нелегкой схватке души человеческой со злом восстающем на нее, - говорит священник. - Но как, как Бог оказывается внутри человека? Каким образом сотворенное из праха земного существо может удостоиться этой благодати Божественного соработничества? Неужели это происходит само собою и для того чтобы Бог был у меня в душе, достаточно просто считать, что так оно и есть?

Конечно же все не так просто.

- В Великий Четверг, Церковь Божия вспоминает и призывает нас стать участниками события, являющегося одним из ключевых в земном служении Господа Иисуса Христа - речь идет о Тайной Вечери, во время которой «Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови» (1Кор.11.23-25), - продолжает настоятель Свято-Георгиевского храма Хадыженска Илия Ванюхин.

Тайная Вечеря, по сути своей являлась частью Ветхозаветной Пасхи, участвовать в которой по Закону Моисееву обязан был каждый иудей. Но Христос не только исполняет повеление закона, но устанавливает для Церкви Таинство Евхаристии (Причастия), ставшим Центром жизни Церкви и неотъемлемой частью духовной жизни любого православного христианина.

- Апостол Павел сказал об этом так: «всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете доколе Он придет». Обратите внимание, как он говорит: «хлеб СЕЙ», «чашу СИЮ» т.е. это именно Та Чаша и именно Тот Хлеб. Неужели, причащаясь Святых Христовых Тайн, мы, жители 21 века, становимся участниками события, произошедшего почти два тысячелетия назад? Иоанн Златоуст поясняет это так: «внушает так же этим апостол, дабы верующие и ныне в таком же расположении духа приступали к Тайнам, как будто присутствовали на той самой вечери, возлежали вместе с апостолами и принимали от Самого Христа эту жертву», - добавляет священник.

Таинство Причастия, установленное Господом во время Тайной Вечери - это Огонь, попаляющий саму склонность к греху в человеческом сердце, это врачевство- исцеляющее человеческое естество во всей его полноте, это вдох и выдох человеческой души, это, в буквальном смысле слова плоть и кровь христианина. Ведь когда мы принимаем Тело и Кровь Христову, они естественным образом растворяясь в нашем теле становятся уже нашей кровью и нашей плотью. Мы называем друг друга братьями и сестрами, потому что мы становимся таковыми в таинстве Евхаристии, потому что в нас- в причащающихся одна Кровь- Кровь Христова, делающая нас участниками Нового завета и мы все от одной плоти, уже не от плоти наших родителей, но от плоти Господа нашего Иисуса Христа, почему и называют Церковь, состоящую из людей, верящих в Воскресение Господа и живущих по заповедям Евангелия, Телом Христовым. Вот о чем говорил Бог в ветхом (книга Левит 26.12) и повторяет устами апостола в новом завете: «…вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут моим народом» (2-Кор. 6.16)

Так может ли человек, не принимающий участия в Главном таинстве церкви, считать, что Бог у него в душе? На этот вопрос отвечает Сам Господь Иисус Христос: «истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Иоанна 6.53). Эти слова заставляют задуматься. А потому, лишающий себя участия в Таинстве Евхаристии, не только не может быть с «Богом в душе», но и отсекает себя от источника истинной Жизни.