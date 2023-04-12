Богослужения на Страстную седмицу: что и когда надо непременно сделать, а что делать нельзя

Страстная седмица 2023: что категорически нельзя делать перед Пасхой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас у православных идет самый скорбный период – Страстная седмица во время которой вспоминаются последние дни жизни Иисуса Христа, предательство Иудой, несправедливый суд и казнь на Кресте. О том, какие особенные богослужения совершаются перед Пасхой, нам рассказал священник Илия Курко, клирик храма святого Иоанна Крестителя города Краснодара.

«…я ко по двою дню Па сха бу детъ, и Сы нъ Челов ческiй пре данъ бу детъ на пропя тiе» (Мф. 26:2).

С такими словами обратился Христос к своим ученикам незадолго до своего предания в руки первосвященников иудейских. Призывая их собрать все свои духовные силы, быть особо внимательными к событиям, которые будут происходить в ближайшие дни. Ибо все то служение, которое продолжалось от выхода Его на проповедь до сего дня было тропою на голгофу, и вот теперь они предстоят у подножия этой горы, горы непреступной и страшной. Взойти на которую может только Он один – Христос, бесскверный агнец, которому суждено от создания мира взять на себя грехи всего человечества и пригвоздить их ко кресту. Ближайшие ученики еще не знают, что их участь будет в безмолвном трепете предстоять вдали от креста и с замиранием полоти быть свидетелями страшного момента – Бог умирает на кресте!

Подобно и мы, современные христиане, призваны пройти эти святые дни, дни наполненный особым, священным смыслом. Не растрачиваясь на мирскую суету и суеверные обычаи, а уделить время молитве, постараться побывать на службах, которые проходят в эти дни православных Храмах.

Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа

В великий четверг вечером во всех Храмах православной церкви совершается Утрення Великого Пятка или «Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа», служба на которой читаются особые отрывки из Евангелия, повествующие нам о предании, страданиях и распятии Господа нашего Иисуса Христа. По традиции Русской Православной Церкви на этой службе во время чтения Евангелия все верующие стоят с горящими свечами в руках, огонь которых по окончании Богослужения стремятся принести домой и им освятить свои жилища. Но важно пути домой, сохраняя горящий огонь от невзгод окружающей среды, не забыть сохранить горение своей собственной души по отношении к Богу. Гораздо важнее вещественного огня, принести домой сокрушенное и смиренное сердце, сердце, трепещущее пред Богом и его благой волей распяться за людей.

Царские часы

В великий пяток утром в храмах совершаются «царские часы», литургии в этот день не положено. Часы - это Богослужение наполненное воспоминаниями событий происходивших в страстную пятницу, когда Бог был распят на кресте. Необходимо помнить, что в те времена в Израиле, время исчисление отличалось от нашего. Первый час нового дня наступал не в середине ночи, как это принято у нас, а с восходом солнца, что соответствует примерно нашим 6 часам утра. Каждый из часов, которые читаются в церкви посвящен страшным событиям, происходившим в Иерусалиме более двух тысяч лет назад. «Первый час» посвящен взятию Иисуса Христа в Гефсеманском саду и суде над ним у первосвященников иудейских, «Третий час» - суду Пилата над Христом, «Шестой час» - распятию Господа нашего Иисуса Христа, а «Девятый час» - смерти Его на кресте.

Вынос Плащаницы

В этот же день, обычно во второй половине дня совершается Богослужение называющееся «Вечерней Великого Пятка», эта служба относит нас к событиям снятия Господа нашего Иисуса Христа с креста и тем погребальным обычаям, которые существовали у иудеев в древнее времена. Во время этой непродолжительной службы на середину храма выносится Плащаница (ткань с вышитым на ней изображением лежащего во гробе Иисуса Христа). Особые чувства вызывает молебный канон, который читается перед плащаницей священнослужителями в конце службы, он напоминает нам о душевных переживаниях, которые пережила Пресвятая Богородица, омывая тело своего возлюбленного сына. По церковному уставу в этот день христиане соблюдают строгий пост и не вкушают пищи, до того, как не придут в храм поклониться Плащанице.

Погребение Плащаницы

Вечерним Богослужением пятницы, на котором поются особые погребальные псалмы перед плащаницей, а затем совершается чин ее погребения с крестным ходом вокруг храма. Во время Кресного хода колокола звучат по особенному, нет привычного праздничного трезвона, звонарь медленно ударяют по одному разу в каждый колокол с самого малого и до самого большого, а после этого ударяет одновременно во все колокола. Такой звон символизирует собою возрастающую жизнь человеческую на земле, от младенческого возраста до зрелости и возмужалости, а одновременный удар колоколов означает пресечение земной жизни человеческой смертью, при которой все, что приобретено человеком для жизни сей, оставляется. Следуя за плащаницей прихожане храмов подобно самым верным ученикам Христовым идут Его хоронить.

Великая суббота

Центральным песнопением это дня служит стихира «Да молчит всяка плоть человеча», как нельзя лучше передающая состояние человечества в это время. К сожалению, очень часто наполняя субботу последними приготовлениями к празднику Пасхи, выпекая куличи, убирая свои дома, мы забываем о глубоком духовном смысле Великой Субботы – Бог пребывает во аде! Безусловно мы не можем полностью отложить мирские дела в этот день, но совершая их мы должны понудить умолкнуть свою плоть, творя домашние дела мысленно пребывать в священном трепете пред величием Божием, ради человека спустившемуся во ад и победившего древнего змия, открыв всем людям путь в царствие небесное!