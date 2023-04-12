Свитерок не на том месте лежал. Экс-судью Анапы, приговоренного за вымогательство 50 млн, в тюрьме наказали за нарушение распорядка

Владимир Стародубцев

Два года назад в Москве вынесли обвинительный приговор бывшему судье Анапы Владимиру Стародубцеву, а также его пособникам – сыну Александру и знакомому Геннадию Еременко. Всех троих признали виновными.

Следствие и суд установили, что с декабря 2018 по февраль 2019 судья Владимир Стародубцев вместе со своим сыном Александром и родственником Геннадием требовали от знакомого бизнесмена 50 миллионов рублей. Такая цена предлагалась за выкуп хороших земельных участков на курорте. Однако осуществить эту сделку семейному подряду помешали правоохранители. В момент передачи взятки всю команду задержали сотрудники ФСБ.

В итоге старший Стародубцев получил 6,5 лет и штраф в 800 тысяч рублей, младший – 6 лет и 700 тысяч, а Геннадий Еременко 5,5 лет и 600 тысяч в доход государства. Их также лишили прав занимать руководящие должности на три года.

Отбывать наказание всех троих отправили в исправительную колонию общего режима.

Бывший председатель суда в Анапе и уважаемый некогда человек попал в колонию №5 в Кировской области.

Но уже через несколько месяцев после приговора заработал выговор. Повод, сообщает «Ъ-Юг», незначительный. Но только не по тюремным меркам.

Акт о нарушении был составлен 3 ноября 2021 года начальником отряда, в который зачислен Владимир Стародубцев. Нарушение выразилось в том, что на кровати экс-судьи был обнаружен брошенный свитер.

Надо сказать, хоть и осужденный, бывший судья Стародубцев хорошо знает свои права. Он обратился в суд Анапы, чтобы взыскание с него было снято.

- Это помешает претендовать на условно-досрочное освобождение, - объясняют юристы.

К слову, суд в Анапе согласился с доводами бывшего коллеги по мантии и отменил выговор.

Напомним, в 2021году у Владимира Стародубцева к тому же конфисковали имущество на 600 миллионов рублей. Находясь в должности, он удовлетворил иск коммерческой организации, а после обязал мэрию Анапы продать участок госзаповедника «Большой Утриш». Затем он оформил часть земля на семью, которая построила здесь ресторан, оцененный в 600 миллионов рублей.