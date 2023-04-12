В Анапе экс-депутату, который два года находился в розыске, предъявили обвинения в мошенничестве на 110 млн рублей

В Анапе задержали экс-депутата. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе бывшему депутату городского Совета предъявили обвинения в мошенничестве. 55-летний мужчина два года находился в розыске.

- По версии следствия, летом 2014 года к главе администрации Витязевского сельского округа Анапы обратился приезжий, который хотел купить землю в селе Витязево и построить на берегу моря гостиницу. Обвиняемый сказал, что может помочь в покупке 1 гектара земли по улице Знойной за 30 миллионов рублей. При этом он знал, что данный участок не сформирован и не продается, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Мужчина понимал, что свое обещание выполнить не сможет, но предложил приезжему дать ему еще 100 миллионов рублей. На эти деньги он якобы должен был для купить участок в 5 гектар по той же улице.

- Приезжий согласился с предложением, но у него не было необходимой суммы. Поэтому он привлек к покупке земли своего знакомого. С января 2015 по август 2017 мужчины передали обвиняемому более 110,5 миллионов рублей, которые тот присвоил себе, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Бывший депутат знал, что участок может быть передан только во временное пользование, но он убедил знакомых в том, что после заключения договора аренды, сможет помочь оформить право собственности и построить на нем гостиницу.

- По данному факты было возбуждено уголовное дело. После этого обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия, из-за чего и был объявлен в федеральный розыск. 11 апреля 2023 года местонахождение мужчины установили полицейские, и доставили его к следователю, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

На данный момент по уголовному делу проводятся следственные действия. Они направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Кроме того, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого.