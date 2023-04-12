«Не лечили от ковида». Жительница Кубани отсудила у больницы один миллион рублей после смерти мужа от коронавируса

Суд постановил выплатить женщине деньги за потерю мужа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Динского района Галина Шамшурова добилась через суд компенсации морального вреда в один миллион рублей за смерть своего мужа.

Виктор заболел в ноябре 2021 года. Несмотря на все признаки свирепствовавшего тогда коронавируса, его оставили на домашнем лечении и даже не назначили тест на ковид.

- У пациента Динской больницы имелись хронические заболевания, которые по протоколу лечения COVID-19 являлись обязательным условием для госпитализации. Но его оставили дома, - гласят материалы гражданского дела, которое рассматривал Первомайский суд Краснодара.

При этом Виктора Шамшурова обязаны были консультировать по поводу лечения удаленно. Но этого тоже не было.

- Ему не назначили этиотропное лечение, хотя должны были по результатам теста, - значится в исковом заявлении жены.

В итоге с 80 процентами поражения легких Виктора все-таки положили в стационар. Но было уже слишком поздно. Через несколько часов он умер в больнице.

- Иск к Динской больнице удовлетворен частично. Истица требовала компенсации в пять миллионов рублей. Но суд постановил выплатить 1 миллион рублей, - сообщили "КП"-Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Пока информации о том, будет ли больница обжаловать это решение в следующей инстанции, нет.