«Не лечили от ковида». Жительница Кубани отсудила у больницы один миллион рублей после смерти мужа от коронавируса

Суд постановил выплатить женщине деньги за потерю мужа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Динского района Галина Шамшурова добилась через суд компенсации морального вреда в один миллион рублей за смерть своего мужа.
Виктор заболел в ноябре 2021 года. Несмотря на все признаки свирепствовавшего тогда коронавируса, его оставили на домашнем лечении и даже не назначили тест на ковид.
- У пациента Динской больницы имелись хронические заболевания, которые по протоколу лечения COVID-19 являлись обязательным условием для госпитализации. Но его оставили дома, - гласят материалы гражданского дела, которое рассматривал Первомайский суд Краснодара.
При этом Виктора Шамшурова обязаны были консультировать по поводу лечения удаленно. Но этого тоже не было.
- Ему не назначили этиотропное лечение, хотя должны были по результатам теста, - значится в исковом заявлении жены.
В итоге с 80 процентами поражения легких Виктора все-таки положили в стационар. Но было уже слишком поздно. Через несколько часов он умер в больнице.
- Иск к Динской больнице удовлетворен частично. Истица требовала компенсации в пять миллионов рублей. Но суд постановил выплатить 1 миллион рублей, - сообщили "КП"-Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Пока информации о том, будет ли больница обжаловать это решение в следующей инстанции, нет.