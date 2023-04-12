«Поехали!»: на пляже Анапы появился 30-метровый портрет Гагарина

На пляже Анапы нарисовали 30-метровый портрет Гагарина. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе на Центральном пляже появился огромный портрет Гагарина вместе с ракетой и надписью «Поехали!». Шедевры на песке в День космонавтики нарисовал бывший житель Екатеринбурга, переехавший на курорт.

Леонид Валитов раньше создавал картины на снегу. Все началось с того, что он попробовал нарисовать большой, но простой рисунок и посмотрел на него с высоты 25-этажного дома.

- Этого хватило, чтобы понять, что я хочу двигаться дальше в этом направление. С каждым разом я просто начал добавлять новые элементы, которых раньше не использовал, - рассказал Леонид Валитов.

После переезда, бывший житель Екатеринбурга продолжил создавать шедевры. Но так как снег на курорте – явление крайне редкое, ему пришлось переучиваться и рисовать картины уже на песке. - Конечно, пришлось заново привыкать, но для меня это своего рода медитация. Я здесь отвлекаюсь от повседневных мыслей, концентрируюсь и получаю невероятное удовольствие, - поделился Леонид Валитов.

Уточняется, что свои картины молодой человек создает с помощью граблей. Рисунок на песке в День космонавтики стал пятой работой, которую создал Леонида в Анапе.

- На всю картину ушло больше 5 часов, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.