В Свято-Екатерининском соборе Краснодара к Пасхе выпекут более 1000 куличей по эксклюзивному рецепту

В пекарне начались жаркие дни - кулинары готовятся испечь более 1000 куличей к Пасхе. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Ароматный запах сдобного хлеба чувствуется уже во дворе Свято-Екатерининского собора. С шести утра в пекарне при храме кипит работа. Перед Пасхой здесь выпекают куличи, чтобы верующие смогли встретить один из главных церковных праздников во всеоружии. Пекари закупили почти тонну муки и более тысячи яиц для приготовления традиционного пасхального блюда.

Пекари разработали свой рецепт праздничных куличей. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В цехе трудится четыре человека. Работают слажено и быстро. Один замешивает тесто, другой наряжает свежевыпеченные куличи помадкой и присыпкой, третий следит за печью, где румянится ряды куличей. Их выпекают при температуре 180 градусов – ни больше, ни меньше.

- В этом году мы готовим два вида куличей на дрожжевом тесте. Первый – это стандартный, традиционный вариант. Второй – наша собственная разработка с добавлением творога, - рассказала «КП»-Кубань» пекарь-кондитер Светлана Бондаренко.

Куличи выпекают при определенной температуре. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Кулич из творога, признаются пекари, каждый год становится хитом продаж. И не случайно. На 350 граммов теста идет 90 граммов молочного продукта. Получается очень вкусно и сытно.

- Мы разработали технологическую карту, и получился эксклюзивный продукт на радость нашим прихожанам, - отметила Бондаренко.

Ароматные куличи к пасхальному столу готовы. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В день пекарня выпускает около 200 куличей. С пылу с жару их сразу относят в магазинчик при входе на территорию собора. Цена на куличи разная – от 200 до 350 рублей. Можно купить с традиционными украшениями, а есть также с цукатами и мармеладом.

Освятить куличи из храмовой пекарни прихожане придут в ночь с 15 на 16 апреля или в воскресенье. Куличи хорошо хранятся, поэтому многие покупают их за несколько дней до праздника.