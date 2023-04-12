Уголовное дело наркобаронов из Анапы направлено в суд

Мужчинам грозит пожизненный срок лишения свободы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Анапе следователи закончили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Мужчин подозревают в создании подпольной нарколаборатории, где они планировали поставить на широкую ногу производство синтетического дурмана.

- Анапской межрайонной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в оборудовании нарколаборатории в пригороде Анапы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным следствия, в начале 2022 года один из подозреваемых купил в интернете все необходимое оборудование для синтезирования запрещенных веществ. К делу он привлек приятеля. Чтобы не вызвать подозрения у родственников, нарколабораторию оборудовали в заброшенном доме. Здесь подельники планировали изготавливать мефедрон.

Но уже через три месяца наркодельцы попадись в руки полицейским с оптовой партией мефа.

- При задержании полицейские изъяли свыше 900 граммов запрещенного вещества, приготовленного для дальнейшего сбыта. При проведении обыска в доме было найдено оборудование. Весы, канистры с прекурсорами и средства химической защиты приобщили к уголовному делу в качестве доказательств, - уточнили в надзорном ведомстве.

Также установлена во время обыска у одного из фигурантов нашли более 230 граммов марихуаны. Мужчина объяснил, что конопля не входила в ассортимент их лаборатории, а предназначалась для личного употребления. В ходе следствия обвиняемых заключили под стражу. Уголовное дело направлено межрайонной прокуратурой в Анапский районный суд для рассмотрения по существу. За незаконное хранение наркотических средств в крупном размер и покушение на сбыт группой лиц, совершенное в крупном размере, мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

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