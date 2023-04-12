В Успенском районе Кубани мужчина убил бывшего мужа своей сожительницы

Мужчину уже отправили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Успенском районе перед судом предстанет 53-летний мужчина, которого обвиняют в смерти 42-летнего бывшего мужа сожительницы. Мужчин связывала не только любовь к одной и той же женщине, но и страсть к алкогольным напиткам.

По данным следствия вечером 27 декабря 2022 года мужчины находились в одном из домов в селе Коноково. Спустя несколько часов распития спиртного между ними возник конфликт, перешедший в драку. После медики насчитали у погибшего множественные гематомы, разрывы внутренних органов и переломы. По мнению судмедэкспертов, обвиняемый нанес оппоненту не менее 14 ударов руками и ногами по различным частям тела, в том числе в область головы.

- После произошедшего фигурант уложил пострадавшего на диван и через какое-то время сам ушел спать в другую комнату. На следующий день конфликт между мужчинами продолжился, и обвиняемый вновь нанес оппоненту не менее четырех ударов по туловищу, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Избиения проходили на глазах бывшей жены мужчины. Спустя какое-то время парочка все же решила отвезти окровавленного мужчину в больницу. Однако, несмотря на помощь врачей, 11 января 2023 года он скончался.

- На период следствия в отношении обвиняемого по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время, - рассказали в следкоме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.